Un incendio destruyó por completo una casa en Agrelo

Policías y bomberos intervinieron frente a un brutal incendio que destruyó por completo una casa en Agrelo, Luján de Cuyo. No hubo heridos.

Una vivienda se incendió en la localidad de Agrelo, en Luján de Cuyo.

Horas desesperantes se vivieron durante la mañana de este sábado cuando una casa ubicada en el barrio La Estación de Agrelo, en Luján de Cuyo, quedó destruida producto de un incendio del cual se desconocen las causas. Afortunadamente, no se registraron heridos tras el incidente.

Según informó la Policía, la situación fue alertada por un llamado al 911 y luego de desplazarse al lugar, los oficiales constataron el incendio de la vivienda ubicada en la calle La Estación.

En el lugar trabajaron dotaciones de bomberos del Cuartel Central, Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo y personal de Defensa Civil, quienes lograron extinguir el fuego exitosamente.