Qué pasará tras el incendio con el Casino del Este y cómo impactan las reformas del Gobierno

El Gobierno Provincial puso la lupa en estos meses en la situación del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC), organismo que administra y nuclea el trabajo y desempeño tanto de los casinos físicos (estatales y privados) como del juego online, más el Hipódromo y la lotería y quiniela de Mendoza ; y que da trabajo a 478 empleados (448 de planta y 30 contratados).

La decisión del Poder Ejecutivo en presentar un proyecto de ley para realizar una reestructuración en el organismo ya venía pensándose desde el año pasado, sobre todo por una caída importante en la rentabilidad de un sector importante del Instituto, que es el juego "en vivo" o también llamado de juegos tradicionales (de paño).

Según información oficial, lo que se recauda de ese sector alcanza solamente a solventar el 32% de los costos fijos, que son los salarios y el mantenimiento, por lo que parte de la reorganización que pretende el Instituto que hoy dirige Ida López, tendrá como eje la búsqueda del superávit en todos los sectores.

No obstante, el incendio total que se registró en el anexo del Casino de Mendoza en la zona Este, en el Tótem Boulevard el pasado 11 de marzo , "exacerbó" la situación en el IPJyC y decidieron adelantar el envío del proyecto de ley , que deberá ser analizado primero por la Cámara de Diputados.

Dentro del Instituto, la preocupación reside en que el casino de la zona Este representaba un 32% de toda la recaudación del organismo provicnial en términos del juego electrónico (tragamonedas), por delante del anexo de General Alvear y por detrás de la sede central, ubicada en San Martín y Brasi de Godoy Cruz.

Esto provocó no solamente tener una unidad de negocios menos, con una recaudación prevista de $2.500 millones para lo que restaba del 2026 que no se percibirán, sino también el pago de los salarios de los 50 empleados estatales, que actualmente han sido redistribuidos en distintos sectores del IPJyC.

Nuevas incendio Casino San Martín Marcos García / MDZ

El dato a tener en cuenta es que los empleados cobran, además del salario normal, un "fondo estímulo" que surge del porcentaje de recaudación del mes anterior. Es decir, que estos empleados, aún con el casino cerrado, reciben el sueldo y también a ese piso de fondo estímulo que perciben.

Si bien el mes pasado el Instituto no tenía algún tipo de certeza de qué ocurriría con el Casino, a sabiendas que las pérdidas fueron prácticamente totales, MDZ confirmó que han formalizado comunicaciones desde la empresa que tiene a cargo la concesión de la sala de juegos, que es Kristich a través de Fuente Mayor New Star, con el IPJyC, para avanzar a futuro en la reapertura del mismo.

Parte de los análisis y negociaciones se centran también en la provisión de las máquinas tragamonedas. La empresa, de hecho, solicitó al IPJyC que les provea las máquinas, y también estudian diversas alternativas de apertura, teniendo en cuenta que algunas de las versiones indican que, en el mismo lugar que se incendió, podría reabrir recién en marzo del año que viene.

Hay que tener en cuenta que aún se mantienen las investigaciones en curso y están los expedientes con el seguro que había pagado la empresa, por lo que serán trámites burocráticos que se extenderán por buena parte de este año, comentaron.

Además, en el Gobierno sostuvieron que la sala de juegos "ha sido rentable" y que aún tienen concesión por 16 años más (llevan 4 de 20).

Ganancias de los casinos

Cuando se analizan las ganancias de los casinos, se nota esa caída importante en lo que respecta al juego en vivo (juegos de paño), con facturaciones que no llegan al 10% de los que tienen las salas electrónicas.

Por ejemplo, en el mes de marzo, la facturación del juego en vivo llegó a los $7.621,6 millones, según el Sistema de Acceso Público a Información General de los Juegos de Azar (Sapia), si se agrupan las ganancias del Casino Arena (Arena Maipú), Cosmo (Sheraton), Dreams Plaza (Hyatt), Condor (Hilton), Tower (San Rafael), Casino de Mendoza y Tower Malargüe).

Este monto representa menos de un 10% de lo que acumularon también en marzo las salas electrónicas de los casinos de la provincia, que llegaron a los $108.000,5 millones, también con las facturaciones agrupadas de Cosmo, Arena, Casino Central, Dreams Plaza, Condor, Tower, el casino de zona Este (hasta el 11 de marzo), el casino de General Alvear, Fuente Mayor y Tower Malargüe.

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Como dato particular, el casino del Este registró en marzo (fecha del incendio) una facturación de $4.385 millones y beneficios por $289,3 millones; mientras que en febrero, hubo facturaciones por $12.500 millones y beneficios por $654,5 millones.

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¿Suspensión de las transferencias de Juegos y Casinos a Salud?

Por otro lado, el IPJyC ha transferido a la fecha $752,9 millones de los $1.500 millones presupuestados en lo que va de 2026 a planes de Salud y bibliotecas populares, tal como marca la ley.

De ese total, $716,5 millones han ido a parar al ministerio de Salud; $22,5 millones al hospital Notti; $7,5 millones al hospital José Lencinas; y $6,4 millones a bibliotecas populares.

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Es en este punto donde el proyecto presentado por el Ejecutivo pide una "suspensión transitoria" la aplicación de normas que obligan al IPJyC a remitir fondos a otros destinos provinciales, siempre que eso sea “funcionalmente necesario” para ejecutar la reorganización.

El artículo del proyecto es el 16, que "suspende, con carácter transitorio, la aplicación del Artículo 38 de la Ley Provincial 7314 y Artículo 13 de la Ley de Presupuesto 9.681, o la norma que lo reemplace, en la medida en que ello resulte funcionalmente necesario para la ejecución del proceso de reorganización previsto en el Artículo precedente".

En tanto, ese artículo 38 de la ley de Responsabilidad Fiscal establece que las transferencias netas que el IPJyC a programas especiales "no podrán ser inferiores al 35% del total de ingresos".

Qué pasa con los retiros voluntarios en el Instituto de Juegos y Casinos

Teniendo en cuenta el plan de retiros voluntarios que planea el Gobierno y el IPJyC, aún no hay datos concretos de cómo se prevé "refuncionalizar" el organismo. Sí está claro que el principal apuntado será el sector nombrado de los juegos en vivo donde, según explica el oficialismo, es uno de los pocos sectores deficitarios (sólo se recauda un tercio de lo que cuesta mantener el sistema).

Este Programa de Retiro Voluntario y deja abierta la posibilidad de modificar áreas y funciones. Además, podrán acceder a una reubicación dentro del Instituto o la incorporación en otros sectores de la Administración Pública. Caso contrario, se realizará una extinción del vínculo laboral.

Quienes adhieran al programa de retiro voluntario, podrán acceder a una compensación indemnizatoria de hasta el 120% de lo establecido por la normativa vigente. Aquellos que opten por este régimen no podrán reingresar a la administración pública por un período determinado, salvo reintegro proporcional de la indemnización percibida.

En los casos en que la nueva función implique una reducción salarial, se prevé el pago de un "adicional compensatorio" para preservar el nivel de ingresos.

Además, se contempla que, en caso de eliminación de sectores específicos del organismo, los trabajadores dejarán de percibir determinados adicionales salariales vinculados a esas tareas, pero se garantizará “una remuneración bruta equivalente a la devengada al momento de la supresión del área”.

Otra alternativa prevista en el proyecto es la incorporación voluntaria a otros organismos del sector público, en el marco de la legislación vigente. En estos casos, “se tendrá en cuenta la experiencia, capacitación e idoneidad del personal, garantizando el reconocimiento de la antigüedad y una remuneración equivalente a la percibida al momento de la transferencia, con mecanismos compensatorios en caso de ser necesarios".