Pérdidas totales: el fuerte impacto del incendio del casino del Este

La sala de juegos del Casino Tótem tuvo pérdidas totales por el incendio. Había 900 tragamonedas y era el casino más grande de Mendoza.

El incendio ocurrido en el casino Totem de San Martín dejó pérdidas totales en la sala de juegos, según informaron desde la justicia. En ese sentido, aseguraron que las llamas afectaron al casino y se cayó el techo, por lo que no se pudo salvar nada. Esa sala de juegos era la más grande de Mendoza, con 900 tragamonedas.

Esa sala es del Instituto de Juegos y Casinos, pero está concesionada. La empresa Fuentemayor, del grupo Kristich, es el concesionario, que ganó una licitación hace pocos años. Además del casino hay un centro comercial, un centro médico y un hotel.

El techo del casino se derrumbó sobre el edificio y eso terminó de destruir todo.

Techo incendio casino San Martín El fiscal Oscar Sívori confirmó los daños. "En el casino hay pérdidas totales. Se cayó el techo del casino y parte de la clínica. En principio se evacuaron la clínica y el casino. Los únicos lesionados que hemos tenidos son los bomberos, hubo varios, más de una decena de bomberos afectados por intoxicación, otros con golpes", dijo el Fiscal.

casino incendio Así quedó el casino tras el incendio Las causas del incendio serán investigadas. El fiscal y los peritos aún no pueden ingresar. "Esto ocurrió a partir de las 15.30, cunado empieza la evacuación del casino y la clínica, cuando empezaron a sentir humo. Los locales comerciales están fuera de riesgo. En el único lugar que hubo fuego fue el banco, el resto de los locales comerciales quedaron bien a raíz del trabajo de bomberos", explicó Sívori.