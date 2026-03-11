Quién es el acusado por el doble femicidio perpetrado con un hacha en Chaco

David Ojeda fue detenido horas después de que ocurriera el femicidio en la localidad de Quitilipi, Chaco. Durante su captura, el hombre amenazó con suicidarse.

David Ojeda (39) fue detenido horas después de que se descubriera la grotesca escena en una vivienda de Quitilipi, Chaco.

El doble femicidio perpetrado en la ciudad de Quitilipi, Chaco, terminó en la detención de un hombre de 39 años, identificado como David Ojeda. El detenido era expareja de Juliana Marcela Frías (37), una de las víctimas del ataque. La otra fue su hija Diana Yerlin Gómez (17).

El fiscal chaqueño César Collado describió a medios locales la escena en la vivienda de la avenida 25 de Mayo como "realmente macabra".

image La vivienda donde ocurrió el doble femicidio. Según las pericias preliminares, la madre fue ultimada de un golpe certero con un hacha en la zona craneal, mientras que la adolescente fue abusada sexualmente y luego asesinada por asfixia por ahorcamiento. Tras cometer los crímenes, el agresor cubrió ambos cuerpos con mantas y dejó el aire acondicionado encendido a baja temperatura antes de darse a la fuga.

El perfil del acusado Hasta el momento del ataque, Ojeda mantenía un perfil libre de antecedentes penales o denuncias previas por violencia de género, lo que impidió que existieran alertas tempranas en el sistema judicial.

Esto fue recalcado por el fiscal, quien aseguró que en la Justicia chaqueña "no teníamos judicializada ninguna situación de esa naturaleza".