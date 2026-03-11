Se conocieron estremecedores detalles de la autopsia del hombre que murió tras realizarle un implante dental

La muerte de Miguel Ángel Berlini , un hombre de 64 años que ingresó a una clínica para realizarse un implante dental , sigue bajo investigación judicial y en las últimas horas se conocieron detalles impactantes de la autopsia que podrían explicar qué ocurrió durante la intervención.

El hecho ocurrió el 19 de noviembre de 2025 en la Clínica Robles, ubicada en el barrio porteño de Belgrano . Berlini había llegado al lugar para someterse a una cirugía odontológica destinada a reemplazar varias piezas dentales en una sola operación, pero murió en pleno procedimiento.

Por el caso están imputados por homicidio culposo el cirujano José Miguel Galiano y el cirujano plástico Marcelo Fernando Robles, propietario del centro médico donde se realizó la intervención.

Según trascendió del informe de autopsia, el cuerpo de la víctima presentaba lesiones traumáticas en la vía aérea , con infiltraciones hemorrágicas en la lengua, la faringe y la laringe.

El abogado querellante Sebastián Busso , quien además es perito médico forense, explicó que el hallazgo más grave fue una laceración de casi cinco centímetros en el esófago . De acuerdo con la hipótesis de la querella, los médicos habrían intentado intubar al paciente durante una descompensación, pero el tubo habría sido colocado en el esófago en lugar de la tráquea.

Esto habría provocado que el oxígeno ingresara al estómago y a distintos tejidos del cuerpo, generando acumulación de aire en el mediastino y los músculos, algo que también fue detectado en los estudios posteriores.

La familia de Berlini sostiene que hubo una imprudencia grave durante la cirugía y reclama que se esclarezcan las responsabilidades por la muerte del hombre.

En la causa, que se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 53, los dos médicos continúan imputados mientras avanzan las pericias para determinar qué ocurrió dentro del quirófano el día de la operación.