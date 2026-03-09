Los escalofriantes resultados de la autopsia al profesor de la UBA que asesinaron en Caballito

La semana pasada, un macabro hallazgo tuvo lugar en el barrio porteño de Caballito . Un profesor de 55 años, identificado como David Walter Aguirre, fue encontrado asesinado en su departamento. En las últimas horas, se conocieron los resultados de la autopsia al cuerpo de la víctima.

Según trascendió, la necropsia reveló que la causa de muerte de Aguirre fue asfixia provocada por la obstrucción de las vías respiratorias. La maniobra se habría realizado con una prenda de vestir, la cual le colocaron en la boca a la víctima y también mediante presión manual sobre el cuello. El informe refuerza la principal hipótesis de los investigadores.

Según informó Infobae, los investigadores sospechan que Aguirre fue víctima de un viudo negro , ya que la víctima habría pasado la noche con una persona de sexo masculino.

Una de las cámaras de seguridad del edificio captó el último momento que se lo vio con vida a Aguirre. En las imágenes se ve al profesor tomado del brazo de un joven.

En el caso intervinó la División Homicidios de la Policía de la Ciudad y ahora, se encuentra en manos de la Fiscalía Criminal y Correccional N° 58.

El hallazgo ocurrió en un departamento ubicado en la calle Hidalgo al 300.

Quién era el profesor David Walter Aguirre

En la Universidad de Buenos Aires (UBA), Aguirre se desempeñaba como docente de la materia Planeamiento a Largo Plazo en la Facultad de Ciencias Económicas.

FotoJet (64) El cuerpo del profesor fue hallado maniatado en su departamento en Caballito. Instagram - @esp.david.aguirre

Sin embargo, su compromiso educativo iba más allá de las aulas, ya que también dictaba esa misma materia en el programa UBA XXII, llevando la educación universitaria a las cárceles, principalmente en la Unidad Penal N°2 de Devoto.

Su currículum también destacaba un fuerte presente en el sector privado, donde desde 2024 se desempeñaba como CEO de la empresa de ciberseguridad Fenikso. A lo largo de su carrera, Aguirre acumuló más de una década como profesor en la UCES y trabajó como consultor para el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires en el programa Conectar Igualdad.