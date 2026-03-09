El descargo de Agostina Páez, la abogada argentina acusada de racismo en Brasil: "Sufrí violencia"

En el marco del Día Internacional de la Mujer , Agostina Páez , la abogada argentina de 29 años acusada de realizar gestos racistas contra un trabajador de un bar en Brasil , publicó una serie de historias en sus redes sociales. En dicho descargo, la joven habló del calvario que asegura estar atravesando, pidió perdón a quienes se hayan sentido ofendidos y negó haber realizado gestos racistas.

Cabe destacar que la joven se encuentra cumpliendo prisión preventiva en Río de Janeiro bajo cargos de injuria racial. Además, permanece monitoreada con una tobillera electrónica y tiene prohibido abandonar el país.

En una de las historias que compartió en su cuenta de Instagram, Páez señaló que desde el momento en que ocurrió el hecho vive situaciones de “violencia” y cuestionó el tratamiento mediático del caso. “Desde el segundo uno de todo lo que pasó, sufrí violencia. Muchos hablan, pero apenas conocen el 1% de la historia”, escribió.

La abogada también sostuvo que su nombre y su imagen fueron expuestos públicamente mientras, según su versión, no ocurrió lo mismo con las personas que la denunciaron. “Mi cara y mi nombre se mostraron una y otra vez por el mundo, mientras nunca se vio de la misma forma a quienes me denunciaron”, expresó.

En otro de los mensajes, Páez se refirió directamente a la acusación de racismo y aseguró que su gesto se produjo en medio de una discusión. “Una reacción emocional, o un gesto en medio de una discusión y frente a agravios, no me convierte en racista, porque nunca hubo esa intención”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el contexto del conflicto fue omitido en la difusión del video que se viralizó en redes sociales.“Entiendo que era más llamativo un titular que dice ‘abogada argentina realiza gestos racistas’, pero se recortó el contexto”, señaló.

abogada argentina Brasil Instagram - @agostinapaez

A pesar de defender su postura, la abogada pidió disculpas a quienes se hayan sentido afectados por las imágenes. “Pido perdón a las personas que sinceramente se hayan sentido ofendidas por el video o por la imagen que se instaló de mí. Ese nunca fue mi propósito”, continuó.

“Soy humana y puedo equivocarme”

En otra de las publicaciones, Páez también cuestionó las críticas que recibió por su profesión y rechazó la idea de que, por ser abogada, deba ser un ejemplo moral para la sociedad. “No soy un manual de conducta, es mi vida y no tengo por qué ni quiero ser ejemplo de conducta ideal de nadie”, sentenció. Y agregó: “Soy humana y es mi vida, me puedo equivocar y aprender miles de millones de veces”.

Por último, la joven agradeció el trabajo de su equipo legal tanto en Argentina como en Brasil. “Mientras mi abogado de Arg @sebarobles.20 junto a mis abogados de Brasil están enfocados en defenderme de lo que se me acusa. Apareció alguien fundamental, @carlaandradejunqueira, para defender mis derechos como mujer y a decir verdad, me aporta la seguridad que solo una mujer podría entender en situaciones como estas. Gracias”, concluyó.