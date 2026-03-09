La Justicia Federal confirmó el procesamiento de la Yaqui Vargas y su hijo por narcotráfico

La Cámara Federal de Mendoza confirmó este lunes el procesamiento con prisión preventiva de Sandra Jaquelina la Yaqui Vargas y de Mauro Jesús Gélvez Vargas , en una causa que los investiga por liderar una estructura dedicada al tráfico de estupefacientes .

La resolución fue adoptada por la Sala B del tribunal , integrada por los jueces Manuel Alberto Pizarro, Juan Ignacio Pérez Curci y Gustavo Castiñeira de Dios , quienes rechazaron el recurso de apelación presentado por la defensa y confirmaron la decisión del Juzgado Federal Nº1 de Mendoza .

De esta manera, Vargas continuará procesada como autora los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia de arma de guerra sin autorización , mientras que su hijo quedó imputado como coautor del mismo delito agravado por la intervención de tres o más personas organizadas , además de la tenencia ilegal de un arma.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, la causa apunta a que la Yaqui Vargas habría actuado como organizadora y financista de una red de narcotráfico que operaba al menos desde mayo de 2024.

El fallo detalla que la estructura estaba integrada por familiares directos y personas de su círculo cercano, quienes cumplían diferentes funciones dentro de la organización: coordinación operativa, abastecimiento de droga , almacenamiento, fraccionamiento, venta y recaudación de dinero .

tribunales federales frente edificio (3).JPG El fallo fue dictado en los Tribunales Federales de calle España. ALF PONCE / MDZ

Entre los roles identificados por los investigadores aparecen coordinadores operativos, vendedores, encargados de alertar sobre presencia policial y responsables de manejar transferencias de dinero vinculadas a las maniobras de comercialización.

En ese esquema también aparecen hijas de Vargas y otros allegados, quienes habrían intervenido en la distribución de estupefacientes y la administración de ganancias provenientes del narcomenudeo.

Las pruebas que analizaron los jueces

Para confirmar el procesamiento, los camaristas evaluaron un conjunto de elementos probatorios reunidos durante la investigación, entre ellos intervenciones telefónicas, testimonios, informes financieros y resultados de allanamientos.

Uno de los ejes de la acusación fueron conversaciones telefónicas intervenidas, en las que distintos miembros de la organización hablaban sobre recaudación de dinero, distribución de drogas y coordinación de movimientos vinculados a la actividad ilícita, mencionando incluso a la Yaqui por su apodo o como “la doña”.

También se analizó el testimonio de un chofer que trasladaba a Vargas desde el penal hasta su domicilio durante sus salidas transitorias, quien detalló la frecuencia de esos traslados y los días en que se realizaban.

Sandra Jaquelina Vargas, conocida como "La Yaqui" Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ Sandra Jaquelina Vargas, conocida como "La Yaqui". Alf Ponce Mercado/ Archivo MDZ

A su vez, los magistrados ponderaron informes financieros que detectaron transferencias de dinero a cuentas y billeteras virtuales a nombre de la imputada, pese a que la mujer se encontraba privada de libertad y sin actividad laboral registrada que justificara esos ingresos.

El fallo señala que ese conjunto de evidencias permite sostener, en esta etapa del proceso, la probabilidad de que Vargas cumpliera un rol central dentro de la organización.

Allanamientos con droga, dinero y armas

Otra parte clave de la prueba surgió de allanamientos realizados en mayo y junio de 2025, principalmente en domicilios del barrio La Esperanza, en Godoy Cruz.

Durante esos procedimientos se secuestraron envoltorios con cocaína, cigarrillos artesanales de marihuana, dinero en efectivo y celulares, además de otros elementos vinculados al fraccionamiento y venta de estupefacientes.

En uno de los registros también se halló una pistola calibre 9 milímetros y municiones en el domicilio donde se encontraba Mauro Gélvez Vargas, lo que reforzó la imputación por tenencia de arma de guerra.

Las escuchas incorporadas a la causa también mencionaban que el joven cumplía funciones de custodia armada dentro de la estructura, lo que fue valorado por los jueces al momento de confirmar su procesamiento.

Así, la Cámara también ratificó la prisión preventiva para ambos imputados al considerar que existen riesgos procesales.Entre los argumentos, los magistrados destacaron la gravedad de los delitos investigados, la posible pena de cumplimiento efectivo y la modalidad organizada de la estructura, que podría facilitar una fuga o el entorpecimiento de la investigación.

Además, señalaron que Vargas se encontraba cumpliendo una condena de 15 años por narcotráfico y que al momento de los allanamientos se encontraba gozando de salidas transitorias, lo que incrementa el riesgo de fuga ante la posibilidad de una eventual unificación de penas.

Cómo se inició la causa

La investigación que derivó en el procesamiento se intensificó en junio pasado, cuando las fuerzas de seguridad realizaron un megaoperativo con más de 120 efectivos y 28 allanamientos en distintos puntos del Gran Mendoza.

Los procedimientos estuvieron orientados a desarticular la red narco que, según la hipótesis fiscal, seguía operando bajo el liderazgo de la Yaqui Vargas pese a su situación de detención.

secuestro detenidos droga operativo La Yaqui Parte de la droga incautada el año pasado en el megaoperativo contra la Yaqui Vargas. Ministerio de Seguridad de Mendoza

Con la resolución de la Cámara, el procesamiento de la histórica jefa narco mendocina y de su hijo quedó firme en esta etapa del proceso, mientras la causa continúa avanzando en la Justicia federal.