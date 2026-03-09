Presenta:

El impactante video de un accidente en Tigre: chocaron a un motociclista y voló por los aires

El impactante accidente vial tuvo lugar en la localidad de El Talar, partido de Tigre, cuando un automóvil particular embistió de lleno a un motociclista.

El accidente terminó con el motociclista volando por los aires tras ser embestido.

Un impactante accidente vial quedó registrado por las cámaras de seguridad de la municipalidad de Tigre, más concretamente en la localidad de El Talar. La fuerza del impacto provocó que un motociclista saliera despedido y volara por los aires antes de caer pesadamente sobre el asfalto.

El video del choque

La violenta secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad de la zona. En este registro fílmico se ve la embestida del accidente.

tigre moto

Los operadores del Centro de Operaciones Tigre (COT) activaron de inmediato el protocolo de emergencia. Al lugar arribaron móviles de patrullaje y ambulancias del Sistema de Emergencias Tigre (SET), quienes brindaron asistencia médica al damnificado.

A pesar de la espectacularidad del choque, los profesionales confirmaron que el hombre sufrió únicamente contusiones leves y se encontraba fuera de peligro. Además, gracias a que el motociclista se encontraba estable y consciente, no fue necesario su traslado a un centro hospitalario.

