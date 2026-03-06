Murió una niña de 8 años tras un trágico accidente en el sur mendocino

El accidente ocurrió en San Rafael. La niña viajaba en auto junto a su familia y perdió la vida a raíz de un vuelco sobre la Ruta 143.

El Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) trabajó en la escena del accidente fatal. (Imagen ilustrativa)

Una niña de 8 años murió la tarde de este viernes durante un trágico accidente en San Rafael. La pequeña viajaba junto a su familia, a bordo de un automóvil que volcó sobre la Ruta 143. En tanto, el conductor sufrió lesiones y tuvo que ser hospitalizado.

Fuentes policiales señalaron que el siniestro se produjo pasadas las 13 cuando una pareja y dos menores de edad circulaban en un Citroën Xantia por la avenida Hipólito Yrigoyen, que forma parte del citado camino nacional, a la altura del ingreso a la ciudad sureña.

Por motivos que se tratan establecer, el conductor, de 31 años, perdió el dominio del vehículo, derrapó por banquina y terminó volcando sobre el constado sur de la ruta, quedando con las ruedas hacia arriba.

El operativo por el accidente fatal Tras tomar conocimiento las autoridades sobre el accidente, personal policial y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó hasta la escena y un médico constató el deceso de la niña que viajaba como acompañante.

En tanto, al hombre que iba al mando del rodado le diagnosticaron politraumatismos y fue trasladado al Hospital Schestakow.