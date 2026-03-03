Si bien la periodista negó los hechos, en Puro Show compartieron las imágenes donde se la puede ver en el lugar.

Ernestina Pais vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que salió la noticia de un accidente que protagonizó en plena Avenida Libertador. Si bien ella negó todo en A la Tarde (América TV), las fotos salieron a la luz y son contundentes.

En el ciclo Puro Show compartieron este material exclusivo: "Se actualiza la información, te vamos a mostrar la verdad. Chocó, Ernestina; hay un parte policial sobre ese accidente, se labró un acta y se confiscó el vehículo". Matías Vázquez subrayó además que "es la cuarta vez en siete años que tiene un episodio similar y cuando llegan las fuerzas policiales a hacerle un tipo de control, ella se niega".

Respecto al accidente, el periodista confirmó que al momento del impacto Ernestina Pais se encontraba a bordo del auto. Pero esto no es todo, ya que Nancy Duré confirmó que habló con ella y le expresó que estaba sorprendida por la noticia, la misma declaración que brindó en América TV.

Las fotos que confirmaron el accidente de Ernestina Pais Accidente de Ernestina Pais: revelaron las contundentes imágenes tras el siniestro vial "Me cuenta que estaba mirando una película cuando empieza a llamarla todo el mundo y ella decide levantar el teléfono para explicarme la situación. Me dijo que esto no sucedió", explicó la panelista sobre la charla con la periodista.

Captura de pantalla 2026-03-03 201951 Ernestina Pais en el lugar del accidente. Foto: captura de video / El Trece. "Si hubiera pasado algo, hubiera habido fotos y videos, no hay nada", le expresó Ernestina y generó confusión en sus colegas. Lo cierto es que finalmente las imágenes aparecieron y son verdaderamente contundentes.