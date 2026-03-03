Accidente de Ernestina Pais: revelaron las contundentes imágenes tras el siniestro vial
Si bien la periodista negó los hechos, en Puro Show compartieron las imágenes donde se la puede ver en el lugar.
Ernestina Pais vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que salió la noticia de un accidente que protagonizó en plena Avenida Libertador. Si bien ella negó todo en A la Tarde (América TV), las fotos salieron a la luz y son contundentes.
En el ciclo Puro Show compartieron este material exclusivo: "Se actualiza la información, te vamos a mostrar la verdad. Chocó, Ernestina; hay un parte policial sobre ese accidente, se labró un acta y se confiscó el vehículo". Matías Vázquez subrayó además que "es la cuarta vez en siete años que tiene un episodio similar y cuando llegan las fuerzas policiales a hacerle un tipo de control, ella se niega".
Te Podría Interesar
Respecto al accidente, el periodista confirmó que al momento del impacto Ernestina Pais se encontraba a bordo del auto. Pero esto no es todo, ya que Nancy Duré confirmó que habló con ella y le expresó que estaba sorprendida por la noticia, la misma declaración que brindó en América TV.
Las fotos que confirmaron el accidente de Ernestina Pais
"Me cuenta que estaba mirando una película cuando empieza a llamarla todo el mundo y ella decide levantar el teléfono para explicarme la situación. Me dijo que esto no sucedió", explicó la panelista sobre la charla con la periodista.
"Si hubiera pasado algo, hubiera habido fotos y videos, no hay nada", le expresó Ernestina y generó confusión en sus colegas. Lo cierto es que finalmente las imágenes aparecieron y son verdaderamente contundentes.