Presenta:

Mdz Show

|

Ernestina Pais

Accidente de Ernestina Pais: revelaron las contundentes imágenes tras el siniestro vial

Si bien la periodista negó los hechos, en Puro Show compartieron las imágenes donde se la puede ver en el lugar.

MDZ Show

Ernestina Pais involucrada en un accidente.&nbsp;

Ernestina Pais involucrada en un accidente. 

Foto: captura de video YouTube / Urbana Play.

Ernestina Pais vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que salió la noticia de un accidente que protagonizó en plena Avenida Libertador. Si bien ella negó todo en A la Tarde (América TV), las fotos salieron a la luz y son contundentes.

En el ciclo Puro Show compartieron este material exclusivo: "Se actualiza la información, te vamos a mostrar la verdad. Chocó, Ernestina; hay un parte policial sobre ese accidente, se labró un acta y se confiscó el vehículo". Matías Vázquez subrayó además que "es la cuarta vez en siete años que tiene un episodio similar y cuando llegan las fuerzas policiales a hacerle un tipo de control, ella se niega".

Te Podría Interesar

Respecto al accidente, el periodista confirmó que al momento del impacto Ernestina Pais se encontraba a bordo del auto. Pero esto no es todo, ya que Nancy Duré confirmó que habló con ella y le expresó que estaba sorprendida por la noticia, la misma declaración que brindó en América TV.

Las fotos que confirmaron el accidente de Ernestina Pais

Accidente de Ernestina Pais: revelaron las contundentes imágenes tras el siniestro vial

"Me cuenta que estaba mirando una película cuando empieza a llamarla todo el mundo y ella decide levantar el teléfono para explicarme la situación. Me dijo que esto no sucedió", explicó la panelista sobre la charla con la periodista.

Captura de pantalla 2026-03-03 201951
Ernestina Pais en el lugar del accidente.

Ernestina Pais en el lugar del accidente.

"Si hubiera pasado algo, hubiera habido fotos y videos, no hay nada", le expresó Ernestina y generó confusión en sus colegas. Lo cierto es que finalmente las imágenes aparecieron y son verdaderamente contundentes.

Las fotos del accidente de Ernestina Pais

Captura de pantalla 2026-03-03 202633
El vehículo de Ernestina Pais tras el accidente.

El vehículo de Ernestina Pais tras el accidente.

Captura de pantalla 2026-03-03 202605
El auto al que impactó Ernestina Pais.

El auto al que impactó Ernestina Pais.

Archivado en

Notas Relacionadas