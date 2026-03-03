¡Polémica! Revelaron una fuerte denuncia contra un participante de Gran Hermano

En el programa de Mariana Fabbiani compartieron un fuerte documento que pone en el medio de la tormenta a un jugador del reality.

Un nuevo participante de Gran Hermano vuelve a estar en el centro de la polémica luego de una fuerte denuncia que realizó su expareja. Se trata nada más y nada menos que de Brian Sarmiento, exfutbolista que ingresó a la casa más famosa.

La expareja del futbolista, Jazmín "Tesi" Posa, pidió embargar el sueldo de Sarmiento, argumentando que no cumple con el pago de la cuota alimentaria desde hace 22 meses. Fue el periodista Santiago Riva Roy quien dio detalles en el programa de Mariana Fabbiani.

La madre de la hija del participante presentó una denuncia por incumplimiento de cuota alimentaria firmada por el doctor Solari. El escándalo se dio por el bajo monto que el futbolista debe pasar para mantener a su hija de 10 años, teniendo en cuenta su pasado profesional.

La cuota establecida es de 300 dólares mensuales, pero la deuda acumulada asciende a $12.792.348 pesos argentinos, es por ello que la mujer solicitó una medida cautelar para embargar los ingresos que el futbolista tiene en el reality.