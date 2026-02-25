La casa abrió sus puertas el lunes y uno de los participantes será intimado en pleno aislamiento. En esta nota te revelamos el motivo.

Gran Hermano 2026 ya es una realidad y los participantes se encuentran totalmente aislados de lo que sucede afuera. Sin embargo, en las últimas horas estalló el escándalo y uno de los "hermanitos" recibirá una carta documento.

Se trata nada más y nada menos que de Emanuel, expareja de Zoe Bogach, exparticipante del reality de Telefe. Todo esto fue confirmado en la gala del día martes y por supuesto que será el momento más esperado de la noche.

Santiago del Moro comentó en medio del programa: "¿Zoe, le mandaste carta documento a Manu?", en ese momento la joven que estaba junto a exjugadores en la tribuna confirmó la noticia y lo hace para que deje de hablar sobre ella en el reality.

Un participante de Gran Hermano recibirá una carta documento ¡Explotó el escándalo! Un participante de Gran Hermano recibirá una carta documento: el motivo "Lo van a intimar a él adentro de la casa, mañana seguramente (por hoy). El tema con la contra demanda, porque vos no vas a poder hablar de él seguramente", comentó Del Moro. Respecto a esto, ella dejó en claro que cuando llegue el momento lo analizará.