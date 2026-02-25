Sol Pérez volvió a Gran Hermano con un look impactante: mirá lo que se puso

Falda con aberturas, top halter y apliques brillantes marcaron el regreso más glam del reality. ¡Mirá el video que compartió Sol Pérez!

La vuelta de Gran Hermano con Generación Dorada por la pantalla de Telefe tuvo todos los condimentos de un gran evento televisivo: expectativa y un estudio listo para semanas de estrategias y sorpresas bajo la conducción de Santiago del Moro.

Sin embargo, antes de que la casa más famosa del país empezara a latir, hubo una figura que se llevó los flashes desde el minuto cero. Sol Pérez regresó a su rol de analista con un estilismo que no pidió permiso para brillar.

“Primer día de Gran Hermano generación dorada. ¿Qué opinan? ¡Que neeeeeervios!”, escribió en sus redes, acompañando un video grabado desde el camarín que se viralizó en cuestión de minutos. Allí se la vio rodeada de su equipo, ultimando detalles de peinado, make up y vestuario.

El look elegido fue un conjunto de dos piezas en clave glam absoluta, que constó de una falda larga de tela metalizada en tono dorado, con aberturas laterales, y un top halter al tono, cruzado y con recortes que dejaron el abdomen y parte de la cintura al descubierto.