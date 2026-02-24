El look de embarazo de Oriana Sabatini que redefine la sastrería femenina

Oriana Sabatini lució un traje espigado en su embarazo y adelantó el invierno 2026. No te pierdas las fotos en la nota.

En la recta final de su embarazo, Oriana Sabatini volvió a dejar bien en claro que la maternidad no le quita ni un gramo de actitud estilística. En unas fotos que compartió junto a Paulo Dybala, apostó por una de las piezas que ya se perfilan como protagonistas del invierno: el traje espigado.

Lució un saco y pantalón de corte amplio, confeccionados en tejido espigado, esa textura clásica asociada históricamente al guardarropa masculino. La estructura del blazer combinó con la silueta relajada del pantalón, creando un look sólido y muy top.

Sin embargo, lo que rompió con cualquier previsibilidad fue que, debajo del saco, Oriana llevó un crop top negro minimalista que dejó su panza al descubierto. Lejos de ser un recurso efectista, el top ajustado enmarcó la silueta y puso el foco en el embarazo como parte central del estilismo.