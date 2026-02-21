El impactante look de la China Suárez para el cumpleaños de Mauro Icardi: las fotos

Mauro Icardi celebró junto a la China Suárez en un hotel cinco estrellas frente al Bósforo. No te pierdas todos los detalles en la nota.

El delantero del Galatasaray, Mauro Icardi, eligió celebrar su cumpleaños número 33 en el restaurante del imponente Palacio de Çiragan, un cinco estrellas a orillas del Bósforo donde el valor por noche supera los 500 euros.

En ese marco opulento, todas las miradas se posaron en el estilismo de la China Suárez. La actriz eligió un vestido negro strapless de corte sirena, ceñido al cuerpo, de la marca inglesa House of CB, cuyo valor ronda los 345 euros. El diseño abrazó su silueta y se desplegó en un bajo ligeramente acampanado.

Completó el look con stilettos negros, collar de brillantes y un peinado hacia atrás con efecto mojado que intensificó la sensualidad del conjunto. Minimalista pero potente, el estilismo se impuso incluso en un entorno tan ornamentado. La elección del negro absoluto funcionó como contrapunto elegante frente al rojo dominante de la ambientación.

Icardi, por su parte, optó por un pantalón y saco en tonos oscuros, remera clara y zapatillas blancas. “Mi cumpleaños 33”, escribió junto a las imágenes que publicó su pareja.