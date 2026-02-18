¿Indirecta a Mauro Icardi? Su hermano subió una foto con Wanda Nara y sus hijas: "Conociendo a mi familia"
Guido Icardi realizó fuertes declaraciones en Intrusos y luego de esto subió una historia donde se lo ve tomando mates con la conductora.
Guido, hermano de Mauro Icardi, sorprendió a todos al romper el silencio en Intrusos y habló sobre la relación del futbolista con Wanda Nara. Pero esto no es todo, ya que horas después subió la imagen junto a la conductora y sus dos hijas.
En el ciclo de América contó que su hermano "en su momento creo que habrá pensado que tenía una familia hermosa. Él estaba con los tres hijos de ella, sus dos hijas... Tenían un proyecto de vida en común y uno se desespera cuando ve que puede perder todo lo que construyó en 11 años.
Paula Varela en ese momento comentó: "¿La amaba a Wanda? ¿Nunca lo viste tan enamorado como de Wanda Nara?". Ante estas dos consultas, Guido Icardi fue totalmente sincero y expresó que nunca lo había visto tan enamorado.
Las declaraciones del hermano de Mauro Icardi
En horas de la noche, Guido Icardi decidió compartir una foto con Wanda y con sus dos sobrinas. Este accionar fue tomado como una clara indirecta contra Mauro Icardi, ya que escribió una frase contundente: "Conociendo a mi familia", junto al emoji de un corazón.
El posteo de Guido Icardi junto a Wanda Nara y las hijas
Por el momento, Mauro no se ha expresado al respecto tras este posteo y las declaraciones, aunque podría hacerlo con el correr de los días, como suele suceder cuando Wanda decide hablar. Sin embargo, ha optado por el silencio.