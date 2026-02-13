Presenta:

La reacción de Nazarena Di Serio tras ser apuntada como la periodista que le escribió a Mauro Icardi

La panelista de Moria Casán rompió el silencio tras el posteo que realizó Ángel de Brito en sus redes sociales.

La comunicadora decidió hablar.&nbsp;

Foto: Instagram / @nazadiserio / @mauroicardi.

Nazarena Di Serio es una joven periodista que se desempeña en El Trece junto a Moria Casán y además realiza diferentes coberturas para Artear. En las últimas horas fue apuntada como la periodista que le envió mensajes y fotos a Mauro Icardi.

Es que comenzó a correr el rumor de que una panelista le había enviado mensajes y fotos al futbolista. En principio, surgió el nombre de Majo Martino, quien lo desmintió, y Ángel de Brito reveló que "Están todos diciendo sin nombrarla que Nazarena Di Serio es la que le mandó fotos a Mauro Icardi".

Yanina Latorre se sumó antes a esto y dijo que ella sabía el nombre y que se trataba de una panelista rubia, aunque no quiso dar el nombre, algo que sí se animó a hacer el conductor de LAM. Finalmente, Nazarena se hizo eco de esto y decidió hablar.

La reacción de Nazarena Di Serio tras la información que la vinculó con Mauro Icardi

Captura de pantalla 2026-02-13 162651
La respuesta de Nazarena Di Serio.

La periodista le contestó el posteo a Ángel de Brito para desmentir la información: "Jajajajaja Ke? Mirá que soy media gila, pero meterme ahí justo ahora sería demasiado. Yo no soy", expresó junto a un emoji que representa un ángel.

De esta manera, la panelista se desliga de este rumor que surgió tras las publicaciones y dichos de diferentes conductores y colegas de ella. Esta fue la única reacción que tuvo y no decidió hacer ningún tipo de descargo.

