La reacción de Nazarena Di Serio tras ser apuntada como la periodista que le escribió a Mauro Icardi
La panelista de Moria Casán rompió el silencio tras el posteo que realizó Ángel de Brito en sus redes sociales.
Nazarena Di Serio es una joven periodista que se desempeña en El Trece junto a Moria Casán y además realiza diferentes coberturas para Artear. En las últimas horas fue apuntada como la periodista que le envió mensajes y fotos a Mauro Icardi.
Es que comenzó a correr el rumor de que una panelista le había enviado mensajes y fotos al futbolista. En principio, surgió el nombre de Majo Martino, quien lo desmintió, y Ángel de Brito reveló que "Están todos diciendo sin nombrarla que Nazarena Di Serio es la que le mandó fotos a Mauro Icardi".
Yanina Latorre se sumó antes a esto y dijo que ella sabía el nombre y que se trataba de una panelista rubia, aunque no quiso dar el nombre, algo que sí se animó a hacer el conductor de LAM. Finalmente, Nazarena se hizo eco de esto y decidió hablar.
La reacción de Nazarena Di Serio tras la información que la vinculó con Mauro Icardi
La periodista le contestó el posteo a Ángel de Brito para desmentir la información: "Jajajajaja Ke? Mirá que soy media gila, pero meterme ahí justo ahora sería demasiado. Yo no soy", expresó junto a un emoji que representa un ángel.
De esta manera, la panelista se desliga de este rumor que surgió tras las publicaciones y dichos de diferentes conductores y colegas de ella. Esta fue la única reacción que tuvo y no decidió hacer ningún tipo de descargo.