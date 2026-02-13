Detuvieron al conocido periodista Enrique Felman en Estados Unidos: el polémico motivo

Ángel de Brito compartió la noticia en sus redes sociales y contó todos los datos sobre el tema del momento.

Ángel de Brito sorprendió a todos luego de que dio a conocer en sus redes sociales que Estados Unidos abrió una investigación por lavado de activos y el periodista Enrique Felman se encuentra involucrado, entre otros comunicadores y distintos famosos.

El conductor de LAM lo dio a conocer a través de sus redes sociales: "Escándalo con periodistas deportivos. Se abrió una investigación en Estados Unidos por lavado de activos", reveló el periodista. También contó que "hay varios exjugadores y personas vinculadas a futbolistas y ex del seleccionado, involucrados en maniobras sospechosas".

"Invitaban a jugadores para "presencias en casinos en Las Vegas" cuando llegaban, les ponían condiciones", contó enumerando una por una las condiciones impuestas por estas personas. Entre los demorados se encuentra Enrique Felman, quien es conocido por trabajar en TyC Sports.

Ángel de Brito confirmó que el periodista Enrique Felman fue detenido en Estados Unidos Captura de pantalla 2026-02-13 180349 Enrique Felman fue detenido según Ángel de Brito. Foto: X / @AngeldebritoOk. "Felman quedó detenido en Miami, a disposición de la investigación", informó Ángel de Brito. Pero esto no es todo, ya que la figura de América sostuvo que la fianza que impuso Estados Unidos alcanza el valor de 50.000 dólares.