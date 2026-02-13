Eduardo Feinmann habló sobre el artista en su programa y no dudó en criticarlo duramente tras la llegada al país.

Bad Bunny llegó a la Argentina luego de lo que fue su presentación en el Super Bowl, el evento deportivo más importante de Estados Unidos y al cual ven millones de personas a nivel mundial. En medio del furor por su presentación en el país, Eduardo Feinmann lo destrozó.

Todo ocurrió mientras se encontraban realizando un análisis junto a su compañero Pablo Rossi: "Me da la sensación que él se puso (Bad Bunny) y lo está logrando, ser el objeto de la discordia de la grieta continental entre la izquierda y la derecha", comentó Rossi.

Eduardo Feinmann, después de estas palabras, decidió arremeter contra el cantante: "Se ha convertido en un fenómeno político y también es un fenómeno cultural o artístico, eso no lo vamos a negar". Luego, agregó que "es horrible, sé que a millones de personas les gusta".

Eduardo Feinmann liquidó a Bad Bunny en medio de los shows en Argentina Eduardo Feinmann destrozó a Bad Bunny en medio del furor por sus shows en Argentina: "Hipócrita y..." "Hay que explicar que el tipo es un hipócrita y un caradura porque se le atreve a Trump... Ahora a Maduro y a los tiranos cero, calladito la boca", siguió expresando de manera contundente y dejó en claro que "fue financiado por dinero manchado de sangre del chavismo en los comienzos de él".

Captura de pantalla 2026-02-13 205707 Eduardo Feinmann prendió fuego a Bad Bunny. Foto: captura de video / A24. Las declaraciones del periodista se volvieron virales rápidamente en las distintas redes sociales. Recordemos que Bad Bunny se expresó en contra de las políticas migratorias de Donald Trump y el presidente estadounidense destruyó el show de medio tiempo que brindó en el Super Bowl.