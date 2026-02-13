Eduardo Feinmann destrozó a Bad Bunny en medio del furor por sus shows en Argentina: "Hipócrita y..."
Eduardo Feinmann habló sobre el artista en su programa y no dudó en criticarlo duramente tras la llegada al país.
Bad Bunny llegó a la Argentina luego de lo que fue su presentación en el Super Bowl, el evento deportivo más importante de Estados Unidos y al cual ven millones de personas a nivel mundial. En medio del furor por su presentación en el país, Eduardo Feinmann lo destrozó.
Todo ocurrió mientras se encontraban realizando un análisis junto a su compañero Pablo Rossi: "Me da la sensación que él se puso (Bad Bunny) y lo está logrando, ser el objeto de la discordia de la grieta continental entre la izquierda y la derecha", comentó Rossi.
Eduardo Feinmann, después de estas palabras, decidió arremeter contra el cantante: "Se ha convertido en un fenómeno político y también es un fenómeno cultural o artístico, eso no lo vamos a negar". Luego, agregó que "es horrible, sé que a millones de personas les gusta".
Eduardo Feinmann liquidó a Bad Bunny en medio de los shows en Argentina
"Hay que explicar que el tipo es un hipócrita y un caradura porque se le atreve a Trump... Ahora a Maduro y a los tiranos cero, calladito la boca", siguió expresando de manera contundente y dejó en claro que "fue financiado por dinero manchado de sangre del chavismo en los comienzos de él".
Las declaraciones del periodista se volvieron virales rápidamente en las distintas redes sociales. Recordemos que Bad Bunny se expresó en contra de las políticas migratorias de Donald Trump y el presidente estadounidense destruyó el show de medio tiempo que brindó en el Super Bowl.
La crítica de Donald Trump a Bad Bunny en el Super Bowl
El presidente de los Estados Unidos fue durísimo contra Bad Bunny luego de lo que fue el show de medio tiempo en el Super Bowl. El mandatario dejó en claro que "el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia".
"El baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven desde todo Estados Unidos y el mundo. Este "espectáculo" es una bofetada a nuestro país", sostuvo Trump dejando en claro el disgusto que sintió al ver el espectáculo.