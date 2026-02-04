Eduardo Feinmann estalló en A24 y tomó partido en una controversia: "Malparidos, hijos de...."

En pleno debate por la baja en la edad de imputabilidad, el conductor acompañó la propuesta del oficialismo y relativizó el argumento de que es ínfimo el porcentaje de menores que cometen delitos graves.

Eduardo Feinmann protagonizó en su regreso al aire en A24 un crispado momento al referirse al debate por la baja en la edad de imputabilidad, y durante el pase con Pablo Rossi, el conductor dejó en claro su posición respecto al tema que está en el ojo de la polémica nacional.

"La permisividad que hubo, la impunidad durante años de años aquí en la República Argentina. Todos derechos, ninguna obligación, en especial para los que delinquen. Y la impunidad de arriba hacia abajo. Si la chorra puede arriba afanar, el de abajo es un perejil, es un pobre angelito que para qué tocarlo", comenzó tajante Feinmann cuestionando el abordaje del delito durante el kirchnerismo.

Luego, el periodista siguió apuntando contra el peronismo al enfatizar que la promoción de la cultura del "afano" fue parte de esos gobiernos. "Es la sociedad del kirchnerato, un regimen autocrático, ladrón, que destruyó todos los valores habidos y por haber en un país que tenía toda una tradición de valores; y estos tipos vinieron y destruyeron absolutamente todo. Pasaron más de 20 años, de los cuales gobernaron 16, 4 gobiernos. Así como los mismos kirchneristas decían 'vieron la cultura que dejó el menemato en esos 10 años', bueno en 16 dejó el kirchnerato toda una cultura que termina con esto", sentenció Eduardo Feinmann.

Eduardo Feinmann apuntó contra la cultura del delito en nuestro país Eduardo Feinmann defendió la baja en la edad de imputabilidad "Mencionar sólo la palabra castigo era facho... En el que las hace, las paga, pagar era estigmatizante. Todo era estigmatizante, hasta que llegó un momento en que la sociedad se hartó, dijo basta. Cuando ves la encuestas en las que preguntan a la gente sobre bajar la edad de imputabilidad, más del 60% está de acuerdo", continuó el líder de El noticiero de A24.

En tanto que al referirse a los contrapuntos que hay en los medios sobre el tema en cuestión, Feinmann subrayó: "Escucho colegas nuestros, ponele periodistas, decir 'con esta ley quieren meter presos a todos los chicos'. No, falso, es solamente a que al chico, al joven que comete un delito de adulto, se le aplique una pena de adulto. Porque a la víctima no le interesa la edad que tenga el victimario. No les importa la edad que tenía el que disparó. Mataste a uno de los familiares, qué importancia tiene si tiene 13, 14, 15, 16, o 54; es exactamente lo mismo".