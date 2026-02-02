Tras el fuerte descargo de Fabián Doman por su salida de A24, Viviana Canosa rompió el silencio: "Eso mismo hizo"

Luego de la repentina desvinculación del periodista de A24 y una fuerte crítica por parte del comunicador, la rubia no dudó en salir a respaldar la versión.

Fabián Doman sorprendió en el inicio de semana luego de que denunciara una desvinculación de A24 tras una supuesta continuidad pactada y "buenos números". Con una fuerte crítica hacia el director del medio, el periodista cerró un ciclo de manera repentina y su compañera de Carnaval Stream, Viviana Canosa, no dudó en acompañar su vivencia.

"Mi único reclamo es que, si se decide prescindir de mi trabajo, se comunique en tiempo y forma y por los responsables, como establecen los contratos. Haber sido confirmado en la programación 2026 fue lo que me llevó a rechazar otras ofertas. Aun así, nadie dio explicaciones", fue una de las frases más destacadas de Doman en X.

La respuesta de Canosa ante el descargo El contundente descargo de Fabián Doman tras su repentina y sorpresiva salida de A24 "En el mes diciembre el director del canal, Juan Cruz Ávila, me ofreció la renovación del vínculo para este año, lo que cual fue reconfirmado al día siguiente, en otro encuentro, frente a terceros. En función de esa confirmación, rechacé dos propuestas laborales en televisión", expresó Fabián y no se limitó allí.

"En el último programa que hice en aquel mes, me despedí de ustedes hasta hoy lunes 2 de febrero. Cuando volví de mis vacaciones me encontré con una novedad: una llamada telefónica de la gerencia periodística, no de Ávila, donde me consultaba si podía hacer la noche del domingo y que quizás no seguiría en la semana, pero que era solo una idea y que al dia siguiente se pondrían en contacto conmigo para ver como seguíamos". Ante la versión de los hechos, Viviana decidió confesarse en la red social.

viviana canosa La respuesta de Canosa. X / vivicanosaok "Eso mismo hizo conmigo en La Nación", disparó la conductora a través de sus redes, exponiendo un modus operandi que ella misma asegura haber padecido bajo el mismo directivo.