En América dieron a conocer un fuerte dato que involucra a la pareja de Eugenia China Suárez.

Luego de lo que fue la contundente entrevista de la China Suárez con Moria Casán, donde habló de toda la polémica y también de su relación con Mauro Icardi, salió a la luz un dato muy escandaloso. Es que, al parecer, una conocida actriz le escribiría al jugador.

Quien dio la sorpresiva noticia fue el periodista de América Leo Paradizo, quien se dedica al mundo del deporte, pero que esta vez salió de la zona de confort y lanzó un dato que no era conocido. Todo ocurrió en el programa Lape Club Social.

"¿La China estará segura que Icardi le muestra todos los mensajes que recibe? Me llegó data… Mauro responde…", comenzó diciendo el comunicador, generando mucha intriga en todos sus compañeros.

Afirman que una famosa actriz le escribe a Mauro Icardi Aseguran que una famosa actriz le escribe a Mauro Icardi y estalló la polémica: "Es..." Luego comenzó a dar más detalles, aunque decidió no dar el nombre de la actriz que le escribe a Mauro Icardi: "Es actriz, rubia, rubia no es… puede ser castaña… ella está en algo, o estaba, va y viene. Cerca de los treinta".