La actriz realizó una nueva entrevista con Moria Casán y allí habló sobre la relación con el futbolista.

La China Suárez y Mauro Icardi están cada vez más enamorados y la actriz confirmó en el programa de Moria Casán el íntimo plan que tiene a futuro con el futbolista y exmarido de Wanda Nara con quien está viviendo una hermosa historia de amor.

La artista estuvo presente en el ciclo de Moria para hablar de todo en la previa de lo que será el debut de su serie en El Trece. Eugenia dejó en claro que está muy enamorada de Mauro y María Fernanda Callejón fue al hueso con una consulta.

"Te veo tan bien, al principio hablabas de lo enamorada que estabas de Mauro y hablabas de tu maternidad. ¿Te gustaría ser mamá con Mauro?", fue la pregunta que tomó por sorpresa a la actriz.

La China Suárez reveló el plan a futuro que tienen con Mauro Icardi ¿Enfurece Wanda Nara? La China Suárez confirmó el próximo paso íntimo que darán con Mauro Icardi Sin embargo, no dudó en responder y fue contundente: "Si es algo que hablamos... Por ahora estamos bien así, disfrutando de la relación, y fueron muchos cambios para mí y para mis hijos. Es algo que se habla, pero a futuro no es algo para ahora".