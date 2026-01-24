La China Suárez marcó territorio en Estambul: apoyo a Icardi y una reunión clave

En pleno conflicto judicial de su pareja con Wanda Nara, la China Suárez se mostró en la cancha alentando al goleador y lanzó una frase contundente.

Junto al representante: la foto de la China, Mauro y Elio Letterio Pino que despertó dudas sobre su futuro. / Archivo MDZ

Mientras el escándalo legal y mediático entre Wanda Nara y Mauro Icardi suma declaraciones cruzadas, la China Suárez decidió romper su hermetismo digital de una manera estratégica. Tras mantenerse alejada de las redes para evitar suspicacias, la actriz reapareció este sábado 24 de enero en Estambul para brindar un apoyo incondicional a su pareja.

La China Suárez acompañó a Mauro Icardi en su partido. Desde el palco del estadio del Karagümrük, la ex Casi Ángeles celebró el triunfo del Galatasaray por 3 a 1, un resultado clave que posiciona al equipo como único líder del certamen turco y reafirma el idilio de la hinchada con el delantero rosarino.

El despliegue de la China Suárez en la noche de Estambul A pesar de que Icardi ingresó recién a los 70 minutos de juego, la pasión de la tribuna no pasó desapercibida para la artista. A través de sus historias de Instagram, compartió un video de la hinchada local y disparó una frase con mucho peso: “Cuando entra Mauro Icardi a la cancha, todos cantan su canción. Háblenme de amor”.

china suarez (2) La China Suárez capturó el fervor de los hinchas turcos cuando Mauro Icardi saltó al campo de juego. @sangrejaponesa Esta dedicatoria llega justo después de que Wanda Nara asegurara que el diálogo con su ex estaba mejorando, algo que solo despertó furia y desmentidas mediante comunicados del lado del futbolista.

China Suárez y Mauro Icardi "Háblenme de amor": la polémica frase que la actriz subió a sus redes tras el triunfo del Galatasaray. Foto: Instagram @sangrejaponesa La presencia de la familia fue total. Días atrás, durante el cruce por Champions League contra el Atlético de Madrid, la China Suárez se llevó todas las miradas al llegar al estadio de la mano de Magnolia y Amancio Vicuña, seguidos por Rufina Cabré. Para este sábado, en cambio, optó por un perfil más comfy para combatir el frío turco, luciendo un buzo gris con capucha y una campera negra en una selfie que resaltó su belleza natural.