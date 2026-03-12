Wanda Nara rompió el silencio tras ser acusada de abandonar a sus perros y apuntó contra Mauro Icardi

La empresaria decidió defenderse tras la acusación y no dudó en lanzar un feroz ataque contra el padre de sus hijas.

La guerra mediática entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a encenderse luego de que la conductora de Telefe fue acusada de abandonar a sus mascotas para irse de viaje a Europa. Ella no se quedó callada y se defendió de forma contundente.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), la empresaria fue tajante: Estoy cuidando también a los perritos que mi ex (Mauro Icardi) dejó abandonados. Qué raro que eso a Gus (periodista que reveló la información) no le afecte".

Pero esto no es todo, ya que en su descargo acusó a su expareja de abandonar a la mascota: "El chihuahua se llama Galatasaray (es de Mauro), es muy chiquito, pesa 1 kilo y el río es peligroso. No le gusta estar adentro, rasca el vidrio. Le gusta y ama estar ahí... Triste es que su dueño lo abandonó".

Wanda Nara se defendió y acusó a Mauro Icardi de abandonar a sus mascotas Wanda Nara Defensa total de Wanda Nara tras ser acusada de abandonar a sus perros. Foto: X / @PtcRecargado. "No pueden estar sueltos porque no es lago, mi casa da al río y no saben nadar", comentó en otra parte del texto que subió a redes y posteriormente borró. Pero esto no es todo, ya que además aclaró que los animales no están solos, debido a que se encuentran sus hijos y otros familiares.

La acusación contra Wanda Nara Gustavo Méndez compartió en el programa de Moria Casán y generó revuelo en redes sociales: "Están muy solos y están ladrando mucho. Ladran todo el día y, si bien las casas no están muy cerca, se escucha", detalló Méndez.