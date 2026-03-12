Wanda Nara rompió el silencio tras ser acusada de abandonar a sus perros y apuntó contra Mauro Icardi
La empresaria decidió defenderse tras la acusación y no dudó en lanzar un feroz ataque contra el padre de sus hijas.
La guerra mediática entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a encenderse luego de que la conductora de Telefe fue acusada de abandonar a sus mascotas para irse de viaje a Europa. Ella no se quedó callada y se defendió de forma contundente.
A través de su cuenta de X (antes Twitter), la empresaria fue tajante: Estoy cuidando también a los perritos que mi ex (Mauro Icardi) dejó abandonados. Qué raro que eso a Gus (periodista que reveló la información) no le afecte".
Pero esto no es todo, ya que en su descargo acusó a su expareja de abandonar a la mascota: "El chihuahua se llama Galatasaray (es de Mauro), es muy chiquito, pesa 1 kilo y el río es peligroso. No le gusta estar adentro, rasca el vidrio. Le gusta y ama estar ahí... Triste es que su dueño lo abandonó".
Wanda Nara se defendió y acusó a Mauro Icardi de abandonar a sus mascotas
"No pueden estar sueltos porque no es lago, mi casa da al río y no saben nadar", comentó en otra parte del texto que subió a redes y posteriormente borró. Pero esto no es todo, ya que además aclaró que los animales no están solos, debido a que se encuentran sus hijos y otros familiares.
La acusación contra Wanda Nara
Gustavo Méndez compartió en el programa de Moria Casán y generó revuelo en redes sociales: "Están muy solos y están ladrando mucho. Ladran todo el día y, si bien las casas no están muy cerca, se escucha", detalló Méndez.
Los vecinos aseguran que los perros llevan varios días en esa situación: "Lo que dicen los vecinos es que hace 10 días que están y coincide con la llegada de Wanda Solange Nara a Milán que no ven a nadie", sostuvo el periodista.