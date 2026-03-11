Interna feroz en Telefe: Wanda Nara y Santiago Del Moro se odian y este es el motivo secreto

Mientras el reality de convivencia no alcanza las metas esperadas, la conductora de la competencia de cocina se consolida como la reina del rating.

Todo sobre la pelea que nadie conocía entre los conductores de Telefe. / Archivo MDZ

El regreso de Gran Hermano Generación Dorada a la pantalla de Telefe no logró el estallido de rating que la gerencia de programación proyectaba. Contra todos los pronósticos, el liderazgo absoluto del canal de las pelotas sigue bajo el dominio de Wanda Nara y su exitoso MasterChef Celebrity. Pero lo que parecía una simple competencia por las planillas de Ibope esconde un trasfondo mucho más picante: una "guerra fría" entre la empresaria y Santiago del Moro.

La ambición de Wanda que dinamitó su relación con Del Moro El periodista Nico Peralta fue el encargado de soltar la bomba este martes en SQP, confirmando que el malestar no es nuevo. "Esta guerra fría viene de larga data, cuando Del Moro la llama a Wanda para conducir MasterChef", lanzó el panelista al reconstruir el origen del conflicto.

Fuerte interna entre Nara y Del Moro. Según esta versión, el conductor del reality más famoso del mundo se habría enterado de una maniobra de la mediática que lo dejó atónito: sus repetidos intentos por desplazarlo de la conducción de los premios Martín Fierro, un lugar que Santiago cuida bajo siete llaves.

La información detalla que Nara no se habría quedado de brazos cruzados esperando una invitación, sino que habría tomado la iniciativa de manera subterránea. "Le había llegado hace un tiempo a Santiago... que Wanda habría querido quedarse dos veces con la conducción del Martín Fierro", detalló Peralta.

wanda-vs-del-moro La "guerra fría" entre las máximas figuras del canal es el tema del día en la farándula. Telefe Para lograr su cometido, la ex de Icardi habría mantenido comunicaciones directas con integrantes de la entidad que preside Luis Ventura para tantear el terreno, un movimiento que Del Moro interpretó como una falta de códigos total entre colegas del mismo canal.