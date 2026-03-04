¿Se casa Wanda Nara? La publicación de Martín Migueles que dejó en shock a todos

El novio de la conductora compartió una imagen que sorprendió y los rumores de casamiento comenzaron a circular.

Wanda Nara es una de las figuras más mediáticas que tiene la televisión argentina y en los últimos días viajó hasta Europa junto a su novio Martín Migueles. De hecho, fue noticia, ya que visitó la misma catedral a la que fue junto a L-Gante y Mauro Icardi.

En medio de su romántico viaje, la empresaria subió una postal a su Instagram donde contó que estaba haciendo una limpieza en su casa. Lo que llamó la atención de todos fue que entre los objetos se encontraba un respaldar con sus iniciales y las de Mauro, y con esto expresó que claramente el futbolista ya es historia pasada.

Sin embargo, en la tarde del miércoles fue nuevamente noticia, pero esta vez por una historia que compartió Martín Migueles. En el programa de Yanina Latorre compartieron la imagen y sorprendieron a todos.

¿Se casa Wanda Nara? La llamativa historia de Martín Migueles Captura de pantalla 2026-03-04 210101 ¿Se casa Wanda Nara con Martín Migueles? Foto: Instagram / @martin_migueles. Es que en la historia aparecen ambos y Migueles acompañó la foto con un texto contundente: "Te querés casar conmigo". La conductora le preguntó a Wanda si esto era verdad, pero la empresaria mantuvo absoluto silencio.