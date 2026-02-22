El fuerte motivo que complica a Wanda Nara y podría llevarla a la cárcel: su tajante negativa

Justo cuando parecía que Wanda Nara iba a poder disfrutar del cierre de una exitosa etapa televisiva al frente de MasterChef, un reincidente tema legal aparece. La mediática vuelve a estar en la mira de la Justicia por la presunta promoción de casinos clandestinos , una acusación que, según trascendió en las últimas horas, podría tener consecuencias penales graves e, incluso, penas de prisión.

El escándalo se debatió en Infama (América TV), donde se detalló el supuesto modus operandi que habría puesto a la empresaria nuevamente bajo la lupa judicial. Según la información debatida, Wanda estaría siendo investigada por reincidir en la promoción de sitios de apuestas que no cuentan con la habilitación legal correspondiente.

¿Cómo lo haría sin quedar expuesta públicamente? La táctica consistiría en esquivar la publicidad directa en su feed o historias principales. En su lugar, la conductora publicaría historias con mensajes sugerentes como "Mandame un mensajito que tengo un regalo".

Una vez que sus seguidores le responden por mensaje directo (DM), recibirían por privado el enlace hacia el casino ilegal . Para la Justicia, esta acción privada sigue constituyendo un delito de promoción de apuestas clandestinas, lo que agravaría su situación legal por infringir acuerdos previos.

Lejos de esconderse, la conductora enfrentó los micrófonos a la salida de las grabaciones de MasterChef y no dudó en desactivar la bomba con firmeza. Al ser consultada sobre los rumores que la vinculan con la posibilidad de ir a prisión por este tema, la rubia fue categórica:

"No, nunca lo hice, nunca tuve ningún problema y nunca hice apuestas ilegales. Jamás hice, no lo comparto y jamás promocioné ningún lugar ilegal ni casinos ilegales", sentenció la conductora.

Además, aclaró cómo se maneja comercialmente con este tipo de plataformas: "Promociono los que están en las producciones donde yo trabajo o los que me tienen contratada, pero me aseguro de que sean plataformas legales". Fiel a su estilo, desestimó las acusaciones atribuyéndolas al precio de la fama: "Un montón de cosas me involucran que no son verdad".

Futuro laboral y lazos familiares

Guido Guido Icardi con Wanda y sus hijas. Archivo MDZ

Dejando de lado el escándalo judicial, Wanda se mostró feliz por el final del reality culinario y anticipó que se vienen sorpresas. Reveló que tras unas merecidas vacaciones, comenzará a grabar un nuevo proyecto que anunciará oficialmente cuando termine la emisión de MasterChef.

Por último, la mediática se refirió a su presente íntimo y al reciente encuentro con Guido (el tío de sus hijas, proveniente de Rosario). "Yo siempre fui muy familiera. Me escribió que quería conocer a sus sobrinas y obviamente las puertas de mi casa siempre están abiertas para la familia", concluyó, demostrando que busca mantener la paz en su círculo más cercano mientras capea el temporal mediático.