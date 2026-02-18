Guido Icardi rompió el silencio y habló de la relación de su hermano con Wanda Nara

Guido Icardi, hermano del futbolista, visitó a Rodrigo Lussich en Intrusos y habló sobre todos los temas que rodean a Mauro.

Guido Icardi, hermano de Mauro Icardi, decidió romper el silencio y apareció en el piso de Intrusos para dar una contundente entrevista. Rodrigo Lussich y el equipo de Intrusos le preguntaron de todo y él no tuvo filtros a la hora de sus respuestas.

Respecto al ambiente familiar, Guido dejó en claro que "creo que hay un quiebre con mi viejo en el momento en el que se separó de Wanda. Se ha visto que ella fue a Rosario con mis sobrinas". Además, dejó en claro que Mauro Icardi cambió cuando alcanzó la fama.

En otra parte de la charla habló sobre la relación del futbolista con Wanda Nara y la frase que soltó podría sin dudas enfurecer a la China Suárez: "Uno piensa: ‘Este es un salame, diez años casado y mirá lo que hace’. Hay mil formas de separarse. Creo que en su momento él habrá pensado que quería seguir con Wanda, tenían un proyecto de vida en común. Uno se desespera cuando ve que puede perder todo lo que construyó".

El hermano de Mauro Icardi rompió el silencio El hermano de Mauro Icardi rompió el silencio y habló sobre la relación con Wanda Nara Paula Varela en ese momento comentó: "¿La amaba a Wanda? ¿Nunca lo viste tan enamorado como de Wanda?". Ante estas dos consultas, Guido Icardi fue totalmente sincero y expresó que nunca lo había visto tan enamorado.