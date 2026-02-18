El exmarido de Jésica Cirio habría comenzado una nueva relación y en A la Tarde contaron todas las novedades.

Elías Piccirillo volvió a ser noticia y esta vez no tiene que ver con la causa judicial, sino con un romance que estaría comenzando. En el programa A la Tarde compartieron los detalles y revelaron quién es la periodista con la que se estaría conociendo.

Fue el panelista Santiago Sposato quien decidió ventilar esta novedad sobre el exmarido de Jésica Cirio: "Ellos dos conviven en zona sur". La periodista en cuestión es nada más y nada menos que Florencia Epelbaum, expareja de Walter Alfa Santiago, ex Gran Hermano.

"Florencia Epelbaum es la actual novia de Elías Piccirillo, por eso digo que no los vas a ver por la calle", comentó. También dejó en claro que asesoró al exmarido de Jésica en la previa de una entrevista que tuvo hace poco debido a que también es abogada.

Los detalles de la nueva historia de amor de Elías Piccirillo Revelaron nuevos detalles del romance de Elías Piccirillo con una conocida periodista Sposato se contactó con Florencia Epelbaum y la respuesta de ella fue contundente; no confirmó nada, pero tampoco negó la información: "Hola, Santi. Disculpa el delay, estoy con muchas cosas. Pero solo aclararte, por el respeto con el que te manejaste hacia mí, que mi silencio no es una respuesta".