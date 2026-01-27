"Había gente entongada", los escandalosos audios de Elías Piccirillo, el ex de Jesica Cirio, con una funcionaria del Banco Central

La causa judicial que investiga irregularidades en la venta de dólar oficial durante el gobierno de Alberto Fernández incorporó este domingo una evidencia que podría cambiar el rumbo de la investigación. Se trata de audios comprometedores aportados por un arrepentido, los cuales involucran a Elías Piccirillo , ex marido de Jesica Cirio, y a Romina García, inspectora del Banco Central (BCRA) .

Las grabaciones ya fueron presentadas ante el juez federal Sebastián Casanello y exponen diálogos que sugieren la existencia de una estructura de corrupción al interior del organismo monetario.

En la conversación fechada el 1° de febrero de 2025, la inspectora García reconoce ante Piccirillo la existencia de complicidad en niveles jerárquicos superiores del Central . " Había gente arriba toda entongada , ¿entendés?", se escucha decir a la funcionaria en el material que ahora forma parte del expediente judicial.

El contenido de los audios revela que empleados del BCRA habrían asesorado a Francisco Hauque, socio comercial de Piccirillo, para facilitar operaciones cambiarias irregulares. Esta asistencia se habría brindado a cambio de dádivas, una práctica que la propia García admite en la grabación como ilegal: "Pero no podemos eso. Está prohibido eso".

El material audiovisual fue entregado a la Justicia por Carlos Sebastián Smith, apodado "El Lobo", un exoficial de la Policía Federal que trabajaba para Piccirillo . En su testimonio como arrepentido, Smith declaró que Hauque mantenía amenazados a varios directivos del Banco Central para conseguir autorizaciones que permitieran a sus financieras acceder al dólar oficial en momentos en que la brecha cambiaria superaba el 100%.

¿Cómo actuaron las autoridades del BCRA ante las denuncias internas?

Uno de los aspectos más graves que surgen de los audios es el presunto encubrimiento por parte de las autoridades superiores del organismo. García intenta justificarse en la conversación alegando que recibían amenazas de Hauque, pero admite que las denuncias presentadas internamente durante la gestión de Miguel Ángel Pesce no prosperaban.

"En ese momento todos los de arriba lo sabían… mostramos todo arriba y nadie hizo nada. Nadie movió un dedo", confiesa la inspectora en la grabación. Esta declaración sugiere que las irregularidades no solo eran conocidas por la línea técnica del BCRA, sino también por funcionarios de mayor jerarquía que habrían decidido no actuar.

¿Qué medidas tomó la Justicia federal?

A partir de estas pruebas, la Justicia federal ordenó a fines de 2024 allanamientos a cinco funcionarios del Banco Central, entre ellos Romina García. Durante los operativos se secuestraron teléfonos celulares y computadoras que ahora son objeto de pericias para determinar el alcance de las irregularidades.

¿Cuál es la situación actual de Elías Piccirillo?

El empresario, quien alcanzó notoriedad pública por su matrimonio con la modelo y conductora Jesica Cirio, actualmente cumple prisión domiciliaria por otra causa vinculada al armado de causas judiciales y narcotráfico. Según la investigación, Piccirillo habría grabado deliberadamente la conversación con la inspectora del BCRA con la intención de extorsionar a su propio socio, Francisco Hauque.