Javier Milei reaparecerá en Córdoba tras su viaje a España y redobla críticas a empresarios

El presidente Javier Milei retomará su agenda pública en la Argentina luego de su participación en el Madrid Economic Forum 2026 , donde disertó ante empresarios y referentes políticos liberales y reafirmó su alineamiento político con el expresidente estadounidense Donald Trump .

Tras regresar al país este domingo por la mañana desde la capital española, el mandatario viajará a Córdoba para encabezar una exposición en la Bolsa de Comercio , prevista para mañana a las 12.30 .

La presentación se producirá en un contexto de fuerte tensión con sectores del empresariado industrial, luego de las críticas que el Presidente lanzó contra Paolo Rocca , CEO del Grupo Techint, y contra Javier Madanes Quintanilla , dueño de la empresa de neumáticos FATE.

Durante su visita a España, Milei participó del Madrid Economic Forum , donde mantuvo reuniones con dirigentes y economistas del espacio liberal internacional.

En ese marco, el Presidente defendió su programa económico y volvió a insistir en la necesidad de profundizar las reformas estructurales en la Argentina.

También aprovechó su intervención para reiterar su respaldo político al liderazgo de Donald Trump en Estados Unidos y para cuestionar lo que define como el “modelo corporativista” que, según su visión, predominó durante décadas en la economía argentina.

Adorni acompañará a Milei en medio de la polémica por el viaje a Nueva York

En su presentación en Córdoba, Milei estará acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien en los últimos días quedó en el centro de cuestionamientos políticos por el viaje que realizó su esposa Betina Angeletti a Nueva York en el avión presidencial, integrando la comitiva oficial.

La oposición criticó la situación y pidió explicaciones sobre el traslado, mientras que desde el oficialismo intentan bajar la tensión y evitar que el tema escale en el debate público.

Además de Adorni, el Presidente estará acompañado por el titular de la Bolsa de Comercio de Córdoba, Manuel Tagle, y por el expresidente del Banco Central Guido Sandleris, actual presidente de la Fundación Ecosur.

Milei volvió a atacar a Rocca y Madanes Quintanilla

Durante su exposición en Madrid, el jefe de Estado intensificó sus cuestionamientos contra algunos de los principales empresarios del país.

En particular, volvió a apuntar contra Paolo Rocca, al comparar el precio del acero durante los gobiernos kirchneristas con los valores actuales del mercado internacional.

“Mientras los Kirchner lo insultaban, terminaban pagando la tonelada de tubo de acero cuatro mil dólares cuando hoy vale mil cuatrocientos”, afirmó.

Milei sostuvo que, a diferencia de administraciones anteriores, su gobierno no negocia con sectores empresariales que —según su mirada— buscan beneficios a través de la intervención estatal.

En ese sentido, aseguró que las críticas mediáticas que recibe responden a intereses corporativos vinculados con sectores políticos y empresariales.

El conflicto con FATE y las acusaciones de “extorsión”

El mandatario también volvió a referirse a la situación de FATE, la empresa de neumáticos propiedad de Javier Madanes Quintanilla, cuya planta dejó de operar recientemente.

Milei cuestionó al empresario por los precios de los neumáticos en el mercado argentino y afirmó que los valores locales eran significativamente más altos que en otros países.

“Un neumático que en el mundo cuesta 100 dólares en la Argentina se vendía a 400 dólares”, sostuvo.

El Presidente también acusó a Madanes Quintanilla de presionar históricamente a distintos gobiernos con amenazas de despidos masivos para obtener protección estatal para sus empresas, tanto en el sector del neumático como en el del aluminio.

Según Milei, ese tipo de presiones también se produjo durante la actual gestión.

En ese sentido, recordó que 920 trabajadores fueron despedidos en medio del debate de la ley de modernización laboral, situación que el mandatario interpretó como una maniobra para generar presión política sobre el Gobierno.