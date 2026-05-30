Deserción masiva y multiempleo, la realidad de la seguridad de Javier Milei en Casa Rosada

“Situación límite, rozando lo inhumano”, así lo expresó a MDZ uno de los efectivos de seguridad que protege a Javier Milei cada vez que llega a la Casa Rosada, al referirse a la realidad salarial de los miles de oficiales y miembros de las Fuerzas Armadas en todo el país.

Se trata de un panorama generalizado para la gran mayoría de los integrantes de la Policía Federal y las otras fuerzas federales, además de los distintos rangos militares.

Fue tal el nivel de malestar que a comienzos de abril el Gobierno desactivó contrarreloj una inédita marcha. Oficializó un bono $40.000 por única vez y adicionales de hasta $ 300.000, según el cargo jerárquico de las fuerzas de seguridad.

Por su parte, el Ejecutivo recortó este mes $49.000 millones del presupuesto de Defensa y frenó la modernización militar que se proponía el presidente. La motosierra llega hasta el desfile militar del 9 de julio, que tan orgulloso se lo vio al mandatario en el 2024 . “No está previsto hacerlo”, indican desde los despachos oficiales, en un clima sumamente hostil con la conducción libertaria por la situación económica.

Aún con la última actualización que osciló el 8%, los sueldos para las jerarquías más bajas “no sirven para nada”, consigna una decena de fuentes que consultó este medio de agentes que realizan su labor en Balcarce 50.

Un policía federal se encadenó en Casa Rosada en las últimas semanas Un policía federal se encadenó en Casa Rosada en las últimas semanas NA

Este contexto hace que deban hacer horas extras en sus días de descanso, ya sea custodiando otro edificio público o trabajando en otro rubro, en paralelo. Sin embargo, hay casos más extremos. Se multiplican los casos de agentes que renuncian a su placa "para dedicarse a otra cosa".

“Se nos van compañeros todos los días, en cantidades y en todos los cuadros. Renuncian, directamente. Se dedican a otra cosa. No llegan a fin de mes. Últimamente muchos estamos acostumbrados a trabajar todos los días con los adicionales o conduciendo para las plataformas, pero ya se cansaron. Se van”, expresó un efectivo, con varios años en la Casa de Gobierno.

Hay personal de las Fuerzas Armadas, que está a metros de Milei, que cobra entre 600 y 700 mil. En el caso de los agentes de la Policía Federal, asciende a los 900 mil en la mayoría de los casos consultados, todos ellos con una destacada antigüedad.

“Muchos nos dormimos parados. Es estar todo el día, todos los días por un sueldo miserable”, señalaba un cabo, principal sostén de su familia, que, en paralelo, vende productos por Facebook para subsistir. Es uno de los tantos oficiales que le abre la reja de la Casa Rosada a la comitiva que trae todas las semanas al jefe de Estado.