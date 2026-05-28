El Nissan Sentra actualiza sus sistemas ADAS para proteger a ciclistas y motociclistas, logrando la máxima calificación del IIHS.

El nuevo Nissan Sentra se adjudicó el reconocimiento TOP SAFETY PICK+, la condecoración más elevada que otorga el prestigioso Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). Los protocolos de evaluación analizan la resistencia estructural frente a impactos, la eficacia de los sistemas ópticos de iluminación y la capacidad de respuesta de los dispositivos automatizados de mitigación de accidentes.

Durante los ensayos dinámicos, el Sentra obtuvo la calificación máxima de "Good" (Bueno) en las tres pruebas de choque fundamentales: impacto frontal con superposición pequeña, impacto frontal con superposición moderada y colisión lateral. Este desempeño en el plano de la seguridad pasiva se encuentra respaldado por la inclusión en toda la gama de un esquema de 10 airbags de serie.

Evolución del paquete ADAS: Sensores avanzados y óptica con definición 4K Una de las actualizaciones más significativas de la edición 2026 radica en la sustitución de la arquitectura del sistema de asistencia al conductor por un conjunto ADAS de nueva generación, diseñado para elevar los estándares de evasión de riesgos en escenarios viales reales y simulaciones de laboratorio:

Dispositivos de detección: El frontal del vehículo incorpora un radar de alta frecuencia y una cámara de última hornada. Este componente óptico destaca por ofrecer un campo visual ampliado y una resolución de nivel 4K, permitiendo registrar obstáculos con una antelación superior.

Lógica de software: El procesamiento de datos optimizado perfecciona las maniobras de frenado autónomo e introduce de forma inédita funciones específicas para identificar y predecir la trayectoria de ciclistas y motociclistas en entornos urbanos. Nissan Sentra obtuvo la máxima calificación de seguridad del IIHS Nissan Sentra obtuvo la máxima calificación de seguridad del IIHS Nissan Optimización lumínica y desarrollo técnico global El apartado de visibilidad nocturna experimentó una mejora sustancial mediante la estandarización de ópticas Full-LED en la totalidad de los niveles de equipamiento, reemplazando las unidades halógenas y los proyectores reflectores de la generación precedente. Los nuevos conjuntos ópticos proporcionan un haz de luz de mayor intensidad y habilitan un guiado direccional preciso, el cual incrementa la iluminación sobre la calzada sin generar encandilamiento a los conductores que transitan en sentido opuesto.