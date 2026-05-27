Fiat Toro alcanza nuevo récord de producción y refuerza su liderazgo en el segmento de pick-ups

Líder en ventas en su segmento durante 10 años consecutivos y responsable de revolucionar el segmento de las camionetas pick-up en Brasil, la Fiat Toro alcanza un nuevo hito en su historia al lograr 650.000 unidades producidas.

Lanzada en 2016, este modelo inauguró el concepto Sport Utility Pick-up (SUP), siendo pionera en la combinación de la robustez y funcionalidad de una camioneta pick-up con la facilidad de manejo, comodidad y tecnología de un SUV.

Desarrollado en el Stellantis Automotive Hub de Goiana (PE), el Toro se ha consolidado como un verdadero éxito en la gama de Fiat en Brasil. En 2025, el modelo vendió más de 50.000 unidades y, en el total acumulado para 2026, ya ha registrado casi 20.000 unidades.

“La Toro ha sido un éxito desde su lanzamiento porque logra ofrecer rendimiento y robustez sin sacrificar comodidad ni sofisticación. Al alcanzar las 650.000 unidades producidas, la camioneta reafirma su posición como uno de los proyectos más importantes en la historia reciente de la marca en Brasil. Este hito refleja la solidez del producto, la dedicación de nuestros equipos y la confianza del consumidor”, destaca Frederico Battaglia, Director de las marcas Fiat y Abarth para Sudamérica.

Características de la Fiat Toro

Desde su lanzamiento, la Toro ha recibido actualizaciones que la han hecho aún más competitiva en el mercado. En el modelo 2026, por ejemplo, las luces diurnas (DRL), un elemento distintivo del modelo, recibieron un nuevo diseño con una firma en forma de píxeles segmentados.

El frontal incorporó una nueva parrilla trapezoidal con motivos geométricos, así como una placa protectora más ancha, reforzando la robustez y sofisticación de la camioneta. En la parte trasera, los nuevos faros traseros Full-LED siguen la misma firma de píxeles segmentados, aportando una apariencia más moderna. La manija del portón trasero recibió una nueva forma ancha, manteniendo el sistema inteligente de apertura dividida. El nuevo paragolpes trasero, con líneas más horizontales, contribuye a una apariencia aún más robusta.

El interior del Toro también se volvió más tecnológico y sofisticado en el modelo 2026. El panel de instrumentos digital de 7 pulgadas recibió nuevos gráficos y fuentes, ahora cuenta con un freno de estacionamiento electrónico con función de retención automática, un nuevo diseño de palanca de cambios y puertos USB tipo A y C traseros, lo que eleva el nivel de comodidad del modelo.

Disponible en 6 versiones, la Toro es la única camioneta pick-up en este rango de precios que ofrece opciones de motor diésel y de combustible flexible, combinando rendimiento, eficiencia y versatilidad para diferentes perfiles de consumidores.

Versiones de la Fiat Toro

En las versiones Endurance, Freedom, Volcano y Ultra, la pick-up está equipada con el motor Turbo 270 Flex, que entrega 176 HP y 270 Nm de torque. Las versiones Ranch y Volcano, por otro lado, incorporan el motor MultiJet 2.2 Turbodiesel, que entrega 200 HP y 450 Nm de torque, un aumento del 18 % en potencia y del 29 % en torque en comparación con el motor anterior.