El Chevrolet Corvette ZR1X logró apagar 250 velas sobre el asfalto en la antesala de la 110.ª edición de las 500 Millas de Indianápolis.

Chevrolet llevó a cabo una demostración de ingeniería y rendimiento en el célebre circuito Indianapolis Motor Speedway con el propósito de sumarse a las celebraciones por el 250 aniversario de la fundación de los Estados Unidos.

En la víspera de las actividades oficiales de las 500 Millas de Indianápolis, la marca del moño estructuró un homenaje que tuvo como eje central al Corvette ZR1X, el hiperdeportivo de producción nacional que funciona como el estandarte de la compañía para conmemorar la efeméride a lo largo de toda la temporada.

Un emblema del diseño y la artesanía norteamericana El vicepresidente de Chevrolet Global, Scott Bell, remarcó la paridad histórica entre la evolución del constructor automotriz y el desarrollo de la sociedad estadounidense a lo largo de sus 114 años de existencia. En ese contexto, el directivo señaló que el Corvette se mantiene como un ícono del diseño industrial local, justificando la elección de la denominada Capital Mundial de las Carreras para exhibir las capacidades del nuevo modelo de altas prestaciones.

La campaña institucional se complementa con la introducción al mercado de la serie limitada Stars & Steel Collection, una línea de productos configurada con detalles visuales y de equipamiento específicos que buscan exaltar los conceptos de resiliencia y manufactura local. Para esta reactivación cultural, la corporación recuperó el clásico eslogan publicitario "Vea Estados Unidos en su Chevrolet", una frase que definió la identidad de la empresa durante sus etapas de mayor expansión en el siglo pasado.

Proyecto nuevo (10) Chevrolet celebró los 250 años de Estados Unidos con el Corvette ZR1X en Indianápolis Chevrolet El auto de seguridad de la 110.ª edición de las 500 Millas La relevancia de la conmemoración se trasladará de forma directa a la grilla de partida de la carrera de este fin de semana. La organización del Indianapolis Motor Speedway confirmó que el Corvette ZR1X cumplirá las funciones de Pace Car oficial durante el desarrollo de la 110.ª edición de las 500 Millas: