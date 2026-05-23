General Motors anuncia ensamble local de Chevrolet Groove y Aveo con inversión de 1.000 millones

General Motors de México oficializó la puesta en marcha de un nuevo proyecto industrial en su complejo de manufactura de Ramos Arizpe, Coahuila, destinado de forma exclusiva a cubrir la demanda de vehículos del mercado mexicano.

El anuncio contó con la presencia de la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, y del secretario de Economía, el Lic. Marcelo Ebrard Casaubon, marcando un giro en la procedencia de los modelos más accesibles de la corporación.

La estrategia productiva contempla el inicio del ensamble de la SUV compacta Chevrolet Groove en el transcurso de 2027. En una segunda etapa, la línea de montaje incorporará al Chevrolet Aveo , vehículo que se posiciona de manera consistente entre los de mayor volumen de patentamientos en el territorio de ese país.

El plan de manufactura forma parte de la partida presupuestaria de 1.000 millones de dólares que la compañía automotriz estadounidense anunció en enero de 2026 para el desarrollo de sus operaciones e infraestructura en el país. Las proyecciones de ingeniería estiman alcanzar un ritmo de armado cercano a las 80.000 unidades anuales hacia el año 2030.

Con este volumen de fabricación, General Motors busca consolidar su posicionamiento comercial en el mercado interno y contribuir de forma directa al denominado Plan México, una iniciativa gubernamental impulsada por la administración de la presidenta Sheinbaum que tiene como meta elevar en 10% la producción de vehículos destinados al consumo nacional para el fin de la década.

La ejecución del proyecto se apoyará en la infraestructura fabril y en la experiencia técnica del personal del Complejo Ramos Arizpe, una terminal con una extensa trayectoria en la plataforma global de producción flexible del grupo. El presidente y director general de GM de México, Centroamérica y el Caribe, Paco Garza, detalló que la propuesta fue concebida localmente para responder a las demandas del usuario de los segmentos de entrada de alta rotación, maximizando la capacidad instalada y disminuyendo la dependencia de la importación de unidades terminadas.

La dirección de la firma automotriz hizo una mención especial al trabajo de coordinación desempeñado por la Secretaría de Economía bajo la conducción de Marcelo Ebrard, cuya mediación resultó clave para concretar las pautas de inversión que fortalecen la cadena de valor industrial de la región de Coahuila. Con más de 90 años de trayectoria en el país, General Motors opera actualmente cuatro complejos industriales en México, manteniendo un rol estratégico en la distribución y logística del continente.