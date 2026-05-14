OnStar: la plataforma de General Motors cumple 10 años de conectividad y seguridad en Argentina

General Motors realizó el OnStar Connectivity Summit, un encuentro que celebró los 10 años de la plataforma de conectividad y seguridad en Argentina, a través de los servicios digitales para los clientes Chevrolet.

El evento reunió a periodistas, influencers, líderes de la red de concesionarios y ejecutivos de OnStar y Chevrolet , en torno a una agenda que combinó la visión de negocio con tendencias las tendencias de conectividad que están cambiando el estilo de vida de las personas, incluso a bordo del auto.

En este sentido, el conductor y periodista especializado Federico Weimeyer, experto en soluciones de tecnología, abordó la evolución de la conectividad reciente y cómo convivimos con dispositivos que nos permiten llevar una vida medida, en la que los datos ayudan a tomar mejores decisiones en el día a día. Esta charla inspiracional ayudó a los participantes del encuentro a entender el Mundo conectado que gracias a la tecnología se integra naturalmente en la movilidad diaria.

Jaime Gil Toledo - Director de Productos y Servicios Conectados de General Motors de América del Sur (1) (1)

“ OnStar celebra 10 años en la Argentina y quisimos mostrar cómo la conectividad está cambiando nuestras vidas y cuáles son las tendencias futuras de la conectividad en la industria automotriz. Desde su lanzamiento en Argentina hace una década, la evolución de OnStar fue marcando sucesivos hitos en la industria automotriz, que generaron un gran impacto en materia de seguridad, asistencia, y la experiencia a bordo de tranquilidad que nuestros clientes, sus familias, e incluso sus mascotas, pueden disfrutar durante su movilidad cotidiana todos los días del año”, afirmó Jaime Gil Toledo, Director de Onstar y Servicios Conectados de General Motors de Sur América.

OnStar, líder regional en vehículos conectados

A una década de su llegada al país, OnStar consolidó el liderazgo de Chevrolet en vehículos conectados en Sudamérica, con casi 1.200.000 vehículos conectados, una de las mayores bases de unidades activas de la región.

En Argentina, el 93% del portfolio de vehículos Chevrolet que se vende están conectados con Onstar, lo que demuestra que la conectividad se volvió un estándar en la propuesta de valor y calidad de la marca, con más de 160.000 vehículos conectados en el país. Esta escala permite ofrecer soluciones cada vez más inteligentes para clientes particulares, flotas y nuevos modelos de negocio.

Durante el “OnStar Connectivity Summit”, los líderes de Onstar de la región compartieron la evolución de estos 10 años, así como su impacto en seguridad, asistencia, conectividad y postventa, además de los próximos lanzamientos de planes conectados a largo plazo, como el nuevo Plan Connect de 8 años, pensado para acompañar al cliente un periodo importante del vehículo.

General Motors y su propuesta de conectividad con los vehículos

La conectividad permanente del vehículo permite a OnStar anticiparse a las necesidades del cliente, ofrecer diagnósticos proactivos y activar soluciones personalizadas:

Diagnóstico remoto y salud del vehículo: reportes mensuales, alertas y notificaciones de mantenimiento ayudan a evitar sorpresas en el taller.

Seguridad y asistencia 24/7: respuesta automática en caso de colisión, recuperación vehicular, asistencia en ruta, Buen Samaritano y nuevos servicios como Acompañamiento Seguro.

Gestión de flotas: soluciones de localización, seguimiento y analítica para empresas que buscan optimizar recorridos, reducir tiempos muertos y mejorar la seguridad de conductores, pasajeros y cargas.

Gracias a la automatización y a los algoritmos de análisis de datos, OnStar ya resolvió decenas de miles de casos de manera proactiva, acelerando la respuesta al cliente y evitando incidentes mayores.

“OnStar brinda beneficios que ayudan a nuestros clientes particulares a sentirse protegidos y seguros cada minuto a bordo de sus vehículos, mientras que es un soporte vital para los dueños y administradores de flotas. Servicios como el diagnóstico remoto, la respuesta automática en caso de colisión, la recuperación vehicular, la asistencia en ruta o los nuevos Acompañamiento Seguro y OnStar Pets forman un ecosistema de conectividad ampliamente valorado por nuestros usuarios expresó Gustavo Garrastazu, Gerente de ventas de Onstar de GM Sudamérica Atlántico. Con la llegada del nuevo Chevrolet Sonic a la Argentina, se inauguran los planes conectados a largo plazo, como el nuevo Plan Connect de 8 años, pensado para acompañar al cliente o los sucesivos dueños de la unidad durante un ciclo importante del vehículo, añadió.

Chevrolet Sonic Chevrolet Sonic

myChevrolet: la app como nuevo canal de compras y servicios

En el contexto de la conectividad propuesta por General Motors, la app myChevrolet se consolida como el hub digital de postventa Chevrolet, desde donde el cliente puede:

Comprar o renovar planes de OnStar y paquetes de Wi-Fi nativo a bordo.

Buscar y comprar repuestos, partes y accesorios directamente desde el teléfono.

Solicitar turnos de servicio, siguiendo el historial y las alertas generadas por el propio vehículo.

Utilizar comandos remotos (abrir/cerrar puertas, encender motor y climatizar, hacer sonar bocina, encender luces) y monitorear el consumo de datos de Wi-Fi.

Gracias a esta flexible y práctica herramienta, Argentina muestra hoy el mayor nivel de adopción de la app en el momento de la entrega de la unidad 0 km en el Cono Sur, con más de 92% de los clientes descargando la app myChevrolet desde el primer día. Además, a través de la misma se ejecutan cerca de 350.000 comandos remotos por mes.

Entre ellos, el comando más utilizado es Localización, con más de 1,5 millones de usos acumulados, seguido por arranque remoto, bloqueo/desbloqueo de puertas y hacer sonar bocina, encender luces, lo que muestra que los clientes integran la app en su rutina diaria para encontrar su auto, climatizarlo o asegurarse de que quedó correctamente cerrado. Casi el 72% de los comandos provienen de conductores hombres y el 28% de mujeres, con mayor concentración, desde el punto de vista etario, en los segmentos de 31 a 60 años.

Para demostrar los atributos de esta app, durante el Connectivity Summit se mostró un demo de la app myChevrolet, donde se explica cómo comprar planes OnStar, gestionar Wi-Fi, adquirir repuestos y agendar turnos desde el celular.

Servicios diferenciales de General Motors: Acompañamiento Seguro y OnStar Pets

Entre los servicios más estratégicos y únicos de la plataforma se destacan Acompañamiento Seguro, disponible las 24 horas de los 7 días de la semana, que permite que un asesor de OnStar acompañe al conductor en tiempo real durante trayectos en los que se siente vulnerable, monitoreando el recorrido y activando protocolos de emergencia si fuera necesario.

A esto se suma OnStar Pets, el servicio de emergencia para mascotas que integra la localización de clínicas veterinarias cercanas, llamadas en conferencia con el veterinario o un familiar y desbloqueo remoto gratuito del vehículo si la mascota queda dentro del vehículo, incluso cuando el cliente no tiene un plan activo, reforzando el compromiso de OnStar de proteger a toda la familia.

La conectividad de OnStar no se limita al primer propietario, al cambiar la titularidad del vehículo, el nuevo dueño puede volver a disfrutar de un periodo de prueba bonificado, lo que facilita que los beneficios de OnStar acompañen al automóvil a lo largo de toda su vida útil, incluso en el mercado de usados.

Esta lógica convierte a OnStar en un verdadero “activo digital” del vehículo, que agrega valor tanto al cliente inicial como a los compradores siguientes.

Con el Connectivity Summit, Chevrolet y OnStar reafirmaron su compromiso de acercar la tecnología al servicio de las personas, combinando datos, conectividad y canales digitales para que cada cliente —sea el primero o el último en la historia de un vehículo— tenga una experiencia más segura, simple y personalizada.