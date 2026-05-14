Nuevo Opel Mokka GSE y Corsa GSE: potencia y velocidad en Austria

Opel desembarca en el festival XS CARNIGHT con su línea GSE, destacando el Mokka eléctrico de 281 CV y un prototipo capaz de alcanzar los 320 km/h.

Klagenfurt y sus alrededores, en Austria, se convierten nuevamente en el epicentro de la movilidad eléctrica con la celebración del XS CARNIGHT Wörthersee Edition. El festival, que se extiende hasta el sábado 16 de mayo, espera recibir a unos 25.000 visitantes atraídos por una combinación de exposiciones y eventos exclusivos.

En esta edición, Opel asume un rol central al presentar su línea GSE, siglas que representan la nueva era de emoción y velocidad eléctrica de la marca alemana.

El calendario del festival en Klagenfurt El evento se distribuye en diferentes sedes emblemáticas de la región:

Droneberger Studios: El festival comienza hoy con entrada gratuita.

Plaza del mercado de Klagenfurt: Mañana continuará la exposición abierta al público sin costo.

Castillo de Mageregg: El viernes tendrá lugar el XS CARNIGHT Classic, evento que agotó sus entradas a los pocos minutos de salir a la venta.

Centro de Exposiciones de Klagenfurt: El sábado se realizará el cierre principal con la exhibición completa de la gama Opel GSE. Opel Mokka GSE y Corsa GSE Opel Mokka GSE y Corsa GSE Opel La gama Opel GSE: potencia eléctrica de producción Opel demuestra que la electrificación no sacrifica el rendimiento con dos modelos que marcan la pauta en sus respectivos segmentos:

Mokka GSE: Este deportivo para el uso diario entrega 281 CV (207 kW) y un torque de 345 Nm. Logra acelerar de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos y alcanza los 200 km/h, posicionándose como el modelo eléctrico de producción más veloz de la marca hasta el momento.

Corsa GSE: Con fecha de lanzamiento para finales de este año, este modelo compartirá los 281 CV de potencia, pero con una dinámica superior. Gracias a su configuración, reduce el tiempo de aceleración de 0 a 100 km/h a solo 5,5 segundos. Opel Mokka GSE y Corsa GSE Opel Mokka GSE y Corsa GSE Opel Vision Gran Turismo: el futuro de los 800 CV La gran atracción tecnológica del festival es el Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. Este prototipo híbrido, que une el mundo digital con el real, presenta cifras de rendimiento extremas: