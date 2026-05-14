El nuevo BMW M4 llega con 530 CV: tecnología láser y tracción integral

El icónico BMW M4 se actualiza en el país con tecnología de luces láser, un interior digital de vanguardia y un motor de 530 CV capaz de alcanzar los 290 km/h.

El BMW M4 Competition Coupé M xDrive desembarca en el mercado local con una evolución que potencia su rendimiento y actualiza su estética. Esta nueva versión del deportivo de dos puertas se destaca por un incremento en la potencia de su motor y la incorporación del sistema de tracción integral inteligente, consolidándose como un referente de dinamismo y tecnología.

Proveniente de la planta de Dingolfing, Alemania, el modelo ya se encuentra disponible en la red oficial de concesionarios con amplias opciones de personalización.

BMW M4 BMW M4 BMW Motorización y desempeño: más potencia y tracción total La principal novedad del nuevo M4 Competition radica en su conjunto mecánico, diseñado para ofrecer el máximo rendimiento tanto en pista como en carretera:

Mayor potencia: El motor S58 de 6 cilindros en línea y 3.0 litros entrega ahora 530 CV a 6.250 rpm, lo que representa un aumento de 20 CV respecto a su predecesor.

Tracción M xDrive: Incorpora el sistema de tracción integral que prioriza el reparto de torque hacia el eje trasero. Además, permite desconectar el eje delantero mediante el modo 2WD para una experiencia de conducción purista.

Prestaciones: Gracias al M Driver’s Package, el deportivo acelera de 0 a 100 km/h en 3,5 segundos y alcanza una velocidad final limitada de 290 km/h. Diseño exterior e interior renovado El apartado estético del M4 Coupé se actualiza con detalles que resaltan su carácter atlético y moderno:

Iluminación de vanguardia: Estrena firmas lumínicas en sus faros delanteros LED y adopta tecnología láser en las ópticas traseras.

Llantas forjadas: Equipa llantas M de 19 pulgadas en el eje delantero y 20 pulgadas en el trasero.

Habitáculo tecnológico: En el interior destaca el BMW Curved Display, que integra un tablero digital de 12.3 pulgadas y una pantalla central de 14.9 pulgadas. El nuevo volante M presenta una base plana y está tapizado en alcántara. BMW M4 BMW M4 BMW Precio y garantía en Argentina El nuevo BMW M4 Competition Coupé M xDrive se comercializa con una garantía de 3 años o 200.000 kilómetros.