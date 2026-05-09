BMW Serie 3 "50 Jahre Edition": una edición limitada de colección llega a la Argentina

Para celebrar el medio siglo de vida de su modelo más emblemático, BMW lanzó al mercado la edición especial 50 Jahre Edition del Serie 3. Esta serie limitada, desarrollada sobre la séptima generación del sedán, consta de solo 150 unidades que incorporan equipamiento exclusivo y detalles conmemorativos que resaltan el legado deportivo y elegante de la marca.

La edición especial se distribuye en las tres motorizaciones disponibles del Serie 3, sumando elementos de performance y confort sobre las versiones de serie:

Equipado con un motor TwinPower Turbo de 2.0 litros y 184 CV , tracción trasera y caja Steptronic de 8 marchas. Se ofrece por USD 64.400 e incluye:

Control de velocidad crucero con función stop & go y base de carga inalámbrica.

Sistema de sonido Harman Kardon con 16 parlantes y 464 vatios.

Esta versión aporta 258 CV y una configuración orientada al dinamismo por un precio de USD 76.900. Sus diferenciales son:

Llantas M de 19” (Estilo 995 M) en color negro.

Frenos deportivos M con pinzas de cuatro pistones en el eje delantero y cálipers azules.

Sistema de sonido premium Harman Kardon de 16 parlantes.

BMW M340i xDrive 50 Jahre Edition

El tope de la gama cuenta con un motor de seis cilindros y 388 CV, asociado a tracción integral xDrive. Su valor es de USD 94.900 y suma:

Paquete deportivo M Pro con faros y parrilla M Shadow Line, además de cinturones de seguridad con ribete M.

Faros LED adaptativos con asistente de luz de carretera y accionamiento automático del baúl.

Llantas M de 19” bitono y frenos deportivos M con pinzas azules.

BMW Serie 3 "50 Jahre Edition" BMW Serie 3 "50 Jahre Edition" BMW

A partir de la actualización de valores de abril de 2026, la familia completa del Serie 3 presenta los siguientes precios sugeridos: