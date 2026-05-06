Nuevo Renault 4 Roland-Garros 2026: diseño exclusivo y techo de lona

Renault presentó el Renault 4 Roland-Garros E-Tech eléctrico , un show-car que realiza su estreno mundial este 18 de mayo en el estadio de Porte d’Auteuil. Esta edición especial adopta un diseño denominado sport-chic , con una carrocería en color blanco glaciar y múltiples detalles personalizados que rinden homenaje al prestigioso torneo de tenis.

La versión presentada es la Plein Sud , que destaca por su techo corredizo eléctrico de lona negra. Con una apertura de 92 cm de largo, este sistema permite inundar el habitáculo de luz natural, reforzando la experiencia de conducción al aire libre.

El vehículo incorpora elementos estéticos exclusivos que vinculan de forma directa al automóvil con la identidad de Roland-Garros:

La versión de producción de este modelo estará disponible en los concesionarios a partir del otoño de 2026 .

Referencias al tenis: El selector de marchas e-pop se inspira en el grip de las raquetas , mientras que la consola central y las alfombrillas adoptan el color arcilla. Los umbrales de las puertas en aluminio cepillado incluyen la cruz de San Andrés, referencia a la arquitectura del estadio.

Habitáculo sustentable: Los asientos están fabricados con material 100% reciclado en gris claro, con un tejido técnico que recuerda a la indumentaria deportiva. El logotipo del torneo se encuentra grabado en los respaldos.

Estética exterior: Presenta arcos de techo en negro, llantas "Parisienne" de 18 pulgadas con acabado negro diamante y detalles en color marrón terracota en los cubos de rueda y paragolpes, evocando el polvo de ladrillo de las canchas.

Junto al nuevo Renault 4 , Renault exhibe otros pilares de su estrategia de electrificación:

Renault Twingo E-Tech: El modelo llega a Roland-Garros coincidiendo con sus primeras entregas a clientes. Este vehículo busca democratizar la movilidad eléctrica en el segmento de los autos urbanos.

Renault 5 Roland-Garros: Se presenta la serie especial con batería de 52 kWh, que ofrece una autonomía combinada de hasta 410 km (ciclo WLTP).

Nuevo Renault 4 Roland-Garros 2026 Nuevo Renault 4 Roland-Garros 2026 Renault

Como proveedor oficial de transporte del torneo, Renault dispone de una flota de 188 vehículos electrificados al 88%, incluyendo modelos como el Scenic E-Tech y el Rafale hyper hybrid de 300 CV. Además, en colaboración con WeRide, se realizan pruebas de lanzaderas eléctricas autónomas para el traslado de espectadores.

En el ámbito deportivo, la marca lanzó el anuncio "The Lines", protagonizado por el Renault 4 y sus embajadores. En la versión destinada a mercados específicos, el tenista argentino Francisco Cerúndolo es la figura central junto al Renault Boreal.