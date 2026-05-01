Nissan presenta dos conceptos de SUV electrificados en el Auto Show de China 2026

Nissan presentó dos nuevos conceptos de SUV electrificados, marcando un importante paso en la aceleración de su despliegue de productos y subrayando el papel de China como uno de sus mercados líderes, así como centro global de innovación y exportación que apoya el crecimiento de la marca a largo plazo.

"Bajo nuestra visión, China no solo es un mercado doméstico altamente competitivo, sino también una fuente de innovación que nos permite sumar valor y experiencias para los clientes locales y los mercados globales. La tecnología avanzada debe servir a un propósito claro y ser experimentada directamente por los clientes a través de una movilidad más segura, más intuitiva y más asequible. Este país es clave para hacer realidad esta convicción", declaró Iván Espinosa, presidente y CEO de Nissan Motor Co , Ltd.

Nissan presentó dos conceptos de SUV que demuestran su ofensiva acelerada de productos electrificados en China.

El concepto de SUV Urbano Plug-in híbrido está especialmente pensado para los clientes jóvenes. Su diseño se inspira en las filosofías del NX8 y de la futura gama de SUV de Nissan , combinando tecnologías avanzadas de electrificación con un desempeño ideal para la conducción urbana diaria.

El concepto Terrano Plug-in híbrido marca el regreso de un nombre icónico. Equipado con la más reciente tecnología híbrida enchufable, esta propuesta se basa en la herencia todoterreno de Nissan, al tiempo que responde a las necesidades duales de la aventura al aire libre y la movilidad urbana.

Las versiones de producción de ambos conceptos están programadas para presentarse en un plazo de un año. Nissan también planea introducir tres modelos electrificados adicionales en China para el año fiscal 2027, acelerando aún más su expansión en electrificación y la transformación de la marca.

Nissan presentó dos SUV en el Auto Show China 2026 Nissan presentó dos SUV en el Auto Show China 2026

El papel estratégico de China dentro de la visión de Nissan

Desde 2025, Nissan ha acelerado su ofensiva de productos electrificados en China, incluyendo el N7, Frontier Pro Plug-in Hybrid (PHEV), N6 y NX8.

Al combinar los estándares globales de calidad de Nissan, la velocidad de China y tecnologías locales avanzadas, estos modelos han obtenido un fuerte reconocimiento por parte de los consumidores chinos.

El N7 será exportado a América Latina y Asia, mientras que la Frontier Pro Plug-in Hybrid (PHEV) está planeado para exportarse a América Latina, Asia y Medio Oriente. El NX8 y el modelo de producción del Terrano Plug-in híbrido Concept también están previstos para mercados globales.

Nissan busca alcanzar un millón de unidades en ventas anuales en China para el año fiscal 2030, con las exportaciones como pilar estratégico.