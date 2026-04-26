Nissan presenta dos SUV concepts en el Salón de China 2026

En Auto China 2026 , Nissan presentó dos nuevos prototipos de SUV eléctricos, lo que supone un paso importante en su acelerado lanzamiento de productos y subraya el papel de China como uno de los principales mercados de la compañía y un centro global de innovación y exportación que respalda el crecimiento a largo plazo.

Ivan Espinosa, presidente y director ejecutivo, afirmó: "Según nuestra visión, China no solo es un mercado interno altamente competitivo, sino también una fuente de innovación que nos permite crear nuevo valor y experiencias para los clientes en China y en los mercados globales. La tecnología avanzada debe tener un propósito claro y ser experimentada directamente por los clientes a través de una movilidad más segura, intuitiva y accesible. China es fundamental para hacer realidad esta convicción".

Nissan presentó dos SUV conceptuales de vehículos eléctricos que demuestran su acelerada ofensiva de productos de vehículos eléctricos en China .

El Urban SUV PHEV Concept está diseñado para los jóvenes clientes chinos. Su diseño se inspira en la filosofía del NX8 y de la futura gama de SUV de Nissan , combinando tecnología de electrificación avanzada con un excelente rendimiento para la conducción urbana diaria.

El Terrano PHEV Concept marca el regreso de un nombre icónico. Equipado con la última tecnología híbrida enchufable, el Terrano se basa en la tradición todoterreno de Nissan, a la vez que satisface las necesidades duales de la aventura al aire libre y los desplazamientos urbanos.

Está previsto que las versiones de producción de ambos prototipos se presenten en el plazo de un año. Nissan también planea introducir tres modelos NEV adicionales en China para el año fiscal 2027, acelerando así su expansión en el segmento de vehículos eléctricos y la transformación de su marca.

El papel estratégico de China bajo la visión de Nissan

Nissan ha presentado su nueva visión: "Inteligencia de movilidad para la vida cotidiana". Dentro de esta visión, China desempeña dos papeles distintos e importantes como uno de los tres mercados principales de Nissan, junto con Japón y Estados Unidos.

En primer lugar, China constituye un mercado interno sólido, que ofrece un valor claro y atractivo para los clientes chinos.

En segundo lugar, funciona como un centro global de innovación y exportación, aprovechando la innovación y la rapidez de China para desarrollar tecnologías y productos competitivos a nivel mundial.

Nissan Terrano PHEV Concept Nissan Terrano PHEV Concept

Desde 2025, Nissan ha acelerado su ofensiva de productos de vehículos eléctricos en China, incluyendo el N7, la pick-up Frontier Pro PHEV, el N6 y el NX8. Gracias a la combinación de los estándares de calidad globales de Nissan, la rapidez de adaptación al mercado chino y las tecnologías locales avanzadas, estos modelos han obtenido una gran aceptación entre los consumidores chinos.

El N7 se exportará a Latinoamérica y la ASEAN, mientras que la Frontier Pro se exportará a Latinoamérica, la ASEAN y Oriente Medio. El NX8 y el prototipo Terrano PHEV Concept también están destinados a mercados globales seleccionados. Nissan aspira a alcanzar un millón de unidades vendidas anualmente en China para el año fiscal 2030, con las exportaciones como pilar estratégico clave.