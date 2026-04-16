Llega el Nissan Kait, una nueva propuesta en el segmento de SUV

Llegó el nuevo Nissan Kait , un SUV desarrollado en América Latina que llega para ampliar la propuesta de la marca en uno de los segmentos más competitivos del mercado local y responder a las necesidades de los clientes que buscan diseño, confort, tecnología y seguridad en un vehículo versátil para el uso diario.

Con la llegada de este nuevo modelo, Nissan continúa fortaleciendo su presencia en el segmento SUV en Argentina y reafirma su apuesta por ofrecer soluciones alineadas a las preferencias de los clientes de la región.

El nuevo Nissan Kait se destaca por su propuesta equilibrada que combina estilo, espacio, equipamiento y confiabilidad mecánica. Su diseño exterior transmite modernidad, robustez y dinamismo, con líneas audaces, un frente con conjunto óptico separado y faros full LED que refuerzan su carácter moderno.

En la parte trasera, el modelo marca una evolución significativa en su diseño, con una propuesta más geométrica, líneas más rectas y luces horizontales que refuerzan su presencia, amplifican la sensación de ancho y le aportan una imagen más robusta y distintiva.

Espacio y confort para una experiencia a bordo más práctica y conectada

Pensado para acompañar tanto la rutina urbana como los viajes en familia, el nuevo Nissan Kait ofrece una experiencia a bordo práctica, confortable y conectada. Con 4,30 metros de largo, 1,76 metros de ancho y 2,62 metros de distancia entre ejes, el modelo se destaca por su espacio interior, pensado para brindar mayor comodidad a los ocupantes en el uso diario. A esto se le suma un baúl con capacidad para 432 litros, un atributo clave para quienes priorizan funcionalidad y versatilidad en sus traslados cotidianos.

En el interior, el modelo incorpora un panel de instrumentos digital de 7 pulgadas, 100% personalizable, y según la versión ofrece una pantalla multimedia de 9 pulgadas, con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto, además de cargador inalámbrico de 15W para celulares.

Entre los equipamientos orientados a la comodidad de los ocupantes, el nuevo Nissan Kait ofrece climatizador digital y butacas con tecnología Zero Gravity. Los materiales, las terminaciones y las soluciones de confort fueron pensados para acompañar tanto la rutina urbana como los viajes en familia, reforzando una experiencia a bordo práctica y confortable.

Nissan Kait Nissan Kait

Seguridad para una conducción más confiable

El nuevo Nissan Kait incorpora 17 sistemas y equipamientos de seguridad que forman parte del enfoque Nissan Safety Shield, un conjunto de tecnologías diseñadas para monitorear, asistir y proteger a los ocupantes en diferentes situaciones de conducción. Entre los principales sistemas, se destacan:

Alerta de Tráfico Cruzado Trasero

Alerta de Punto Ciego con intervención

Alerta de Colisión Frontal

Alerta Inteligente de Prevención de Cambio de Carril

Frenado Autónomo de Emergencia con detección de peatones

Cámara de Visión 360° con detector de movimiento

Seis airbags de serie

Además, según la versión, el modelo suma asistentes de frenado, tecnologías de asistencia para el mantenimiento de carril y Control de Crucero Adaptativo, contribuyendo a una conducción más segura y confiable.

El nuevo Nissan Kait está equipado con un motor 1.6 litros que desarrolla 120 CV de potencia y un torque máximo de 149 Nm. Está asociado a una transmisión XTRONIC CVT, una combinación reconocida dentro del portafolio regional de la marca por su equilibrio entre desempeño, eficiencia y confort de marcha. Este conjunto mecánico acompaña el posicionamiento del modelo como una opción confiable y funcional, pensada para distintos perfiles de usuarios y para un uso diario versátil.

Entre sus diferenciales, incorpora un motor con cadena de distribución, una solución que aporta mayor confiabilidad y menores necesidades de mantenimiento. El resultado es un rendimiento equilibrado y un bajo consumo de combustible. También, y para los momentos en los que se requiere más del motor, el nuevo KAIT tiene disponible el modo SPORT de manejo.

Versiones y disponibilidad del Nissan Kait

El nuevo Nissan Kait estará disponible en toda la red de concesionarios Nissan del país a durante el mes de mayo, en las siguientes versiones y precios:

Sense – $36.500.000

Advance – $41.500.000

Exclusive – $46.500.000

A través de CrediNissan, el brazo financiero de la compañía japonesa, se podrá acceder —previo cumplimiento de los requisitos— a una financiación de $24.000.000 en 24 meses, con una tasa del 0%, para las tres versiones.

Los colores que los clientes podrán elegir serán blanco , gris plata, gris oscuro, negro y rojo.