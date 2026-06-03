Prueba Nissan Kicks 2026: compacto con ambiciones

El nuevo Nissan Kicks representa un cambio importante para la marca japonesa ya que se trata de un SUV popular. Fabricado en Brasil, creció en tamaño y ahora se siente más como un modelo de categoría superior, aunque sigue compitiendo principalmente en el segmento de los compactos.

Por fuera luce moderno y con personalidad. Es más largo, ancho y con una postura más imponente. Los faros LED delgados, la parrilla oscura, las molduras robustas y las llantas grandes le dan un look actual y atractivo. La carrocería puede ser bitono y el portón trasero tiene un diseño original que lo diferencia. En general, transmite solidez y se ve bien tanto en ciudad como en ruta.

Adentro se nota la evolución más clara. Los materiales son de mejor calidad, con acolchados y detalles que dan una sensación más premium. El tablero es limpio y moderno, con una pantalla grande de 12 pulgadas fácil de usar y compatible con Android Auto y Apple CarPlay sin cables. El instrumental digital completa un conjunto agradable.

La posición al volante es cómoda, aunque un poco elevada como en la mayoría de los SUVs . Los asientos delanteros son amplios y cómodos para viajes largos. Atrás hay espacio razonable para dos adultos (un tercero va más justo) y el baúl ofrece buen volumen para el uso diario, con doble fondo. En las versiones altas suma techo panorámico, tapizados de cuero, cargador inalámbrico y un excelente sistema de audio Bose. Lo único que genera dudas es el selector de cambios por botones, que al principio resulta poco intuitivo.

Nissan Kicks: impresiones de manejo

Al manejarlo se siente un vehículo equilibrado para el uso diario sin demasiado nervio. El motor 1.0 turbo de 120 CV que es el mismo que utiliza el Renault Kardian responde aceptablemente en ciudad y a velocidades medias, con justa disponibilidad de fuerza para moverse en el tráfico o incorporarse a la ruta. No es un auto deportivo ni el más rápido de su categoría (acelera de 0 a 100 km/h en alrededor de 13 segundos), pero cumple sin problemas en condiciones normales. En sobrepasos se nota que le cuesta un poco más y la caja automática de doble embrague hace los cambios de forma bastante suave la mayor parte del tiempo.

En ruta se comporta de manera estable y segura. La dirección es liviana y precisa, lo que facilita el manejo en ciudad y en maniobras. La suspensión es mullida y absorbe bien los desniveles, ofreciendo un buen nivel de confort. Sin embargo, las llantas grandes de 19 pulgadas y de perfil bajo hacen que se sienta más firme y transmita más las imperfecciones cuando hay empedrado, lomos de burro o calles en mal estado. No es incómodo, pero se nota más que en otros SUVs con ruedas más altas.

Nissan Kicks 2026 Nissan Kicks 2026

Los frenos responden bien y dan confianza. El control de estabilidad actúa de forma efectiva si se exagera en curvas o en superficies resbaladizas. En resumen, es un auto fácil de llevar, predecible y cómodo para la mayoría de los conductores, ideal para uso mixto ciudad-ruta, aunque no destaca por deportividad ni por ser el más ágil.

Seguridad y equipamiento

Ofrece una completa dotación desde las versiones más básicas y en la tope de gama ofrece un paquete de asistencias a la conducción (Pro-Pilot) que incluye control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril, frenado autónomo, visión 360°, detector de punto ciego y más. Tiene seis airbags y se siente muy protegido. Esto es uno de los puntos que más lo diferencian y lo acerca a vehículos de mayor precio.

Prueba Nissan Kicsk: conclusión

Este nuevo Kicks es claramente una evolución hacia arriba. Se siente más maduro, mejor terminado y más equipado que la generación anterior. Es una buena opción para quienes buscan un SUV con estilo moderno, confort diario, mucha tecnología de seguridad y una conducción relajada, tanto en la ciudad como en escapadas cortas por ruta. Ofrece una experiencia más premium dentro de su categoría.

Sin embargo, el precio alto 54.490.000 pesos (bonificado por este mes, el de lista es 59.990.000 pesos) lo pone a competir contra alternativas más grandes o con mejor relación precio/valor. Quien lo elija priorizará la calidad percibida, el equipamiento y la imagen por sobre el costo y las prestaciones puras.