RAM presente con sus pick-ups en Expo Rural 2026

RAM participa de una nueva edición de la Exposición Rural de Palermo, reafirmando su vínculo con el campo argentino y con aquellos clientes que buscan pick-ups que combinen la máxima capacidad de trabajo con tecnología de vanguardia y un nivel superior de sofisticación.

En esta oportunidad, la marca presenta dos grandes novedades para sus pick-ups : el avant premiere de la nueva RAM 2500 y el lanzamiento de la Dakota Night Edition, una nueva versión que incorpora un tratamiento estético exclusivo para reforzar el carácter robusto y sofisticado del modelo.

Además de conocer las últimas novedades del portfolio, los visitantes podrán participar de test drives para experimentar en primera persona el desempeño, la potencia, el confort y la tecnología de la siguientes pick-ups de la marca: Rampage Rebel, Dakota Laramie y Laramie Night Edition, y la 1500 Laramie Night Edition . Los interesados en probar estos productos podrán coordinar el turno previamente de manera on line para asegurarse su lugar.

De esta manera, RAM ofrece una experiencia integral que permite descubrir las capacidades de sus vehículos en un entorno especialmente diseñado para que el público conozca de cerca las prestaciones que caracterizan a la marca.

La Exposición Rural también será el escenario elegido para el lanzamiento de la RAM Dakota Night Edition , una nueva versión que incorpora un tratamiento estético exclusivo inspirado en el concepto "black package", resaltando el perfil moderno y robusto de la pick-up .

La Night Edition se distingue por una imagen completamente renovada, con parrilla y emblemas en gris satinado, espejos exteriores oscurecidos, llantas exclusivas oscurecidas, molduras inferiores en gris satinado, paragolpes color carrocería, manijas color carrocería, estribos negros y detalles exteriores especialmente desarrollados para esta versión.

Esta configuración potencia la personalidad de Dakota y amplía la oferta de la marca con una alternativa pensada para quienes buscan un diseño diferencial sin resignar capacidad, tecnología ni confort.

Precio: $77.090.000

Avant premiere de la nueva RAM 2500

Como gran protagonista del stand, RAM exhibe por primera vez en Argentina la nueva generación de la 2500, una pick-up que evoluciona en diseño, tecnología y prestaciones para reafirmar su posición como referente del segmento Heavy Duty.

La nueva RAM 2500 incorpora una renovada estética exterior, con un nuevo diseño frontal, proyectores bi-LED, faros traseros rediseñados, nuevas llantas y una renovada oferta de colores, elevando aún más su presencia y personalidad.

En materia de tecnología, suma una nueva pantalla multimedia de 14 pulgadas, un sistema multimedia de última generación y un doble cargador inalámbrico para teléfonos celulares, mejorando la experiencia a bordo.

Bajo el capot, incorpora una evolución del reconocido motor Cummins turbodiésel de 6.7 litros, ahora con calibración High Output (HO), que entrega 430 CV y 1.460 Nm de torque, asociado por primera vez a una transmisión automática ZF de ocho velocidades. Esta combinación permite ofrecer mayores niveles de desempeño, capacidad de trabajo y eficiencia.

Gracias a estas mejoras, la nueva RAM 2500 se posiciona como una de las pick-ups más capaces del mercado argentino, con una capacidad de remolque de hasta 8.948 kg y una capacidad de carga de 1.287 kg.

Cuánto cuesta la RAM 2500

Precio Preventa: 110.000 dólares