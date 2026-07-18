RAM presenta en Argentina la nueva generación de la RAM 2500 con motor Cummins de 430 CV

RAM formalizó su despliegue en una nueva edición de la Exposición Rural de Palermo, consolidando su presencia en el mercado local tras registrar un incremento del 3,9% en sus ventas retail durante el primer semestre del año.

En este escenario de gran relevancia para el sector agroindustrial, la marca de Stellantis introdujo dos novedades de peso para su catálogo de utilitarios: el lanzamiento comercial de la nueva RAM Dakota Night Edition y el anticipo exclusivo, en formato de preventa, de la flamante generación de la RAM 2500.

El espacio de la terminal en el predio ferial cuenta con una pista de pruebas dinámica y una boutique de posventa con repuestos y accesorios firmados por Mopar. Los interesados en realizar test drives de los modelos Rampage Rebel, Dakota Laramie, Laramie Night Edition y 1500 Laramie Night Edition podrán reservar su turno de manera online en la plataforma digital oficial de la marca.

La nueva variante de la gama media se posiciona con un precio de venta sugerido al público de $77.090.000. Esta configuración destaca por incorporar un tratamiento de personalización visual de fábrica denominado "black package", el cual le confiere una impronta robusta y sobria.

El modelo se diferencia del resto de la oferta por contar con la parrilla frontal y los emblemas de marca terminados en gris satinado, carcasas de espejos exteriores y llantas de aleación oscurecidas, estribos laterales en color negro, molduras inferiores satinadas y paragolpes junto con manijas de puertas pintados en el tono de la carrocería.

Ram 2500 Ram

En paralelo, para apuntalar el lanzamiento de este modelo y de la Rampage, la firma dispuso de líneas de financiación especiales disponibles en toda la red de concesionarios hasta el 31 de julio. Las herramientas financieras contemplan un capital máximo de hasta $38.000.000 con tasa 0% de interés a 18 meses, además de una alternativa de crédito UVA de hasta $30.000.000 con plazo de 36 meses y tasa 0%.

Para la comercialización por canal de plan de ahorro, se estructuró el denominado Plan Dakota para la versión Warlock. Este plan, en modalidad 70/30 de 84 cuotas, cuenta con una cuota de suscripción inicial desde $621.314 y contempla instancias de adjudicación pactada en las cuotas 2, 4 y 6 (integrando el 25% del valor de ahorro del vehículo). Aquellos usuarios que completen su suscripción entre el 16 y el 30 de julio accederán a una bonificación del 50% en el costo del seguro del vehículo por un plazo de 3 cuotas.

Como la principal atracción del stand, la nueva RAM 2500 inicia su etapa de preventa en la Argentina con un precio sugerido de 110.000 dólares. Esta actualización del utilitario pesado de la firma introduce una profunda renovación de su sección frontal, incorporando proyectores ópticos de tecnología bi-LED, faros traseros con nueva firma lumínica, llantas de aleación rediseñadas y un de colores exteriores.

El interior eleva su nivel tecnológico con la incorporación de una central multimedia con pantalla de 14 pulgadas de última generación y un cargador doble de carácter inalámbrico para teléfonos celulares. En términos de capacidades de trabajo, el chasis y las suspensiones fueron calibrados para tolerar una capacidad de carga de 1.287 kg y un límite de remolque de hasta 8.948 kg.

Bajo el capot, la evolución mecánica de la pick-up pesada establece nuevos registros de fuerza para el segmento. Equipa el motor Cummins Turbodiésel de 6.7 litros con la calibración High Output (HO), que entrega una potencia de 430 CV y un torque máximo de 1.460 Nm. Este bloque motor se asocia por primera vez a una transmisión automática ZF de 8 velocidades.

Esta nueva transmisión automática del especialista ZF, asociada por primera vez a este bloque de alto rendimiento, optimiza las curvas de aceleración y la retención de marchas bajo condiciones de arrastre extremas, reduciendo los consumos y maximizando la entrega de torque a bajo régimen de revoluciones.