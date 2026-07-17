Nuevo Leapmotor C10: un SUV tecnológico, confortable y seguro con más de 1.000 Km de autonomía

El Leapmotor C10 ultra-híbrido lo tiene todo para llamar la atención y sorprender. Su diseño exterior, sólido y robusto, destaca por una elegancia que le otorga un aspecto premium. Unas sensaciones que no se desmienten en el interior, con unas terminaciones y materiales cuidados hasta el último detalle, una habitabilidad de referencia y las tecnologías más avanzadas en aspectos como el confort, la seguridad y las funciones de ayuda a la conducción.

El estilo exterior del Leapmotor C10 es imponente por sus dimensiones. Con una longitud de 4.739 mm, una anchura de 1.900 mm, una altura de 1.680 mm y una distancia entre ejes de 2.825 mm, destaca por su gran presencia en ruta, además de ofrecer un interior espacioso y funcional. Su despeje del suelo de 180mm contribuye a garantizar la estabilidad y la seguridad en todo tipo de terrenos.

El frontal del Leapmotor C10 presenta un diseño equilibrado, con faros LED automáticos . Las transiciones de las superficies son firmes y potentes, con el parachoques delantero sobresaliendo hacia afuera, lo que aporta una sensación de amplitud. Sobre el techo sobresalen las barras de techo que contribuyen a reforzar el aspecto de SUV. La antena "aleta de tiburón" le aporta modernidad y aerodinámica. Además, el limpiaparabrisas trasero oculto bajo el spoiler y los elegantes faros traseros LED unidos por una barra de LED contribuyen al aspecto tecnológico y vanguardista del vehículo.

El capot remarca la pertenencia de este modelo al universo SUV con su línea prominente y elevada que, además desempeña un papel clave en la protección de los peatones. La parrilla en forma de mancuerna y el paragolpes delantero, contribuyen a dar sensación de amplitud y seguridad. Los laterales presentan tres líneas paralelas que crean una fuerte impresión de fuerza y estabilidad y los pasaruedas, ligeramente cuadrados, realzan aún más todo el diseño.

En el interior, la atención a los detalles y a la sostenibilidad han sido prioritarios para crear un habitáculo innovador en el que elegancia, funcionalidad y confort se dan la mano. Su panel de instrumentos de 10,25 pulgadas que, junto con la pantalla central de alta definición de 14,6 pulgadas, contribuye a la sensación de estar conduciendo un auto altamente tecnológico.

El Leapmotor C10 ultra-híbrido está lleno de soluciones prácticas, como la caja hueca del apoyabrazos delantero, ideal para guardar objetos pequeños o cargar dispositivos electrónicos portátiles, y el portavasos doble central, que incluye soportes laterales internos con resorte para mejorar la practicidad. El selector de conducción PRND está montado en la columna de dirección, lo que ahorra espacio y garantiza un manejo sencillo.

Además, el modelo está equipado con una innovadora iluminación ambiental "smart light” que mejora el ambiente interior garantizando una experiencia sensorial personalizable e inmersiva. Por último, el confort también está garantizado gracias al techo “Sky View” de 2,1m² que le aporta luminosidad a todo el habitáculo y una cortina eléctrica, que mantiene un ambiente fresco y agradable durante los meses de verano.

Leapmotor C10

Con 435 litros de capacidad de baúl en condiciones normales, el vehículo puede albergar hasta siete valijas de 20 pulgadas. Cuando los asientos traseros están rebatidos, la capacidad del baúl aumenta hasta 1.563 litros, suficientes para alojar 15 valijas del mismo tamaño. El baúl puede alcanzar una profundidad máxima de 1.820 mm y una anchura de 1.110 mm, ofreciendo una versatilidad prácticamente sin rival.

El espacio interior es muy modulable, permitiendo múltiples configuraciones. Por ejemplo, a través del botón de control central es posible ajustar fácilmente la posición de los asientos para encontrar una posición de descanso cómoda. Por no mencionar que es posible rebatir dos o todos los asientos traseros para crear aún más espacio. Además, con los asientos delanteros y traseros completamente rebatidos a 180º, el Leapmotor C10 ultra-híbrido puede convertirse en una cama doble de 1,8 metros de largo y 1,11 metros de ancho. Además, el vehículo incluye 26 espacios de almacenamiento: 10 en la primera fila, 10 en la segunda y 6 en el baúl, lo que garantiza que haya un espacio específico para cualquier necesidad.

Los interiores están fabricados con materiales de alta calidad y respetuosos con el medio ambiente para ofrecer una experiencia de conducción premium y confortable. Los asientos, tapizados en silicona certificada por OEKO-TEX STANDARD 100, son especialmente aptos para familias con niños gracias al uso de materiales eco-compatibles y a un sistema de gestión de la calidad del aire que garantiza un ambiente saludable en el interior del auto.

Para completar, el Leapmotor C10 ultra-híbrido presenta entre otros equipamientos destacados unas llantas de aleación de 20'', manijas de puertas manuales y embutidas, cámara de estacionamiento de 360°, portón eléctrico con regulación de apertura y un spoiler integrado.

Sistema de propulsión del Leapmotor C10

La arquitectura de los vehículos de Leapmotor reinventa el concepto híbrido situando la propulsión eléctrica en el centro y ofreciendo una experiencia de conducción genuinamente 100 % eléctrica. La tecnología REEV (Range Extended Electric Vehicle) propone una solución de propulsión ultra-híbrida que combina la experiencia de manejo de un vehículo electrificado —silencioso, suave y con torque inmediato— junto con la autonomía y libertad de uso propias de un automóvil con motor a combustión. Esta tecnología le permite alcanzar al Leapmotor C10 ultra-híbrido una autonomía superior a los 1.000 kilómetros (NEDC), considerando una batería completamente cargada y tanque lleno al inicio del recorrido. Las ruedas son impulsadas únicamente por el motor eléctrico —a diferencia de los híbridos tradicionales, en los que el motor de combustión suele contribuir a la propulsión— y el prolongador de autonomía compacto solo se activa para producir electricidad y recargar la batería cuando es necesario.

El sistema se define por tres principios claves :

• El motor eléctrico impulsa siempre las ruedas.

• El extensor de autonomía nunca está conectado mecánicamente a las ruedas.

• Su función es generar electricidad durante la conducción.

Gracias a este diseño, el Leapmotor C10 ultra-híbrido ofrece una sensación de conducción puramente eléctrica en todo momento, al tiempo que permite viajar sin depender de recargas frecuentes. Los conductores disfrutan de un rendimiento suave y silencioso, un par instantáneo y una aceleración fluida sin cambios de velocidades, con una gestión de la energía automática que no requiere ninguna intervención por parte del conductor.

El Leapmotor C10 ultra-híbrido presenta tracción trasera (RWD) y un sistema combinado de propulsión eléctrica que eroga 215 CV y 320 Nm. Con un motor a combustión de 1,5 litros integrado que recarga la batería cuando es necesario. El modelo cuenta con una batería de 28,4 kWh que ofrece una autonomía eléctrica de 150 km (NEDC), un generador de 50 kW y un tanque de combustible de 50 litros.

Cuáles son los 4 modos de manejo del Leapmotor C10

Los conductores del Leapmotor B10 ultra-híbrido pueden elegir entre cuatro modos de energía —EV+, EV, Combustible y Potencia+— para optimizar la eficiencia o el rendimiento en función de las necesidades de conducción, al tiempo que adaptan el comportamiento del vehículo a diferentes situaciones de conducción, y conservan su carácter «electric first».

Este sistema permite al Leapmotor C10 ultra-híbrido adaptar a la perfección el rendimiento a las necesidades del conductor, combinando las ventajas de la movilidad eléctrica con la seguridad y la adaptabilidad de la tecnología híbrida.

El modo “EV+” maximiza el uso de la batería para dar prioridad a la conducción totalmente eléctrica, lo que lo hace ideal para desplazamientos urbanos y tramos diarios cortos.

Por su parte, el modo “EV” mantiene la propulsión eléctrica como opción predeterminada, permitiendo que el prolongador de autonomía se active solo cuando sea necesario para apoyar la carga de la batería, lo que garantiza una experiencia eléctrica siempre suave y silenciosa.

Para viajes de larga distancia, el modo “Combustible” cambia la prioridad del sistema al generador de gasolina, conservando la energía de la batería para su uso posterior, por ejemplo, al entrar en centros urbanos o zonas de bajas emisiones.

Por último, el modo “Potencia+” ofrece el máximo rendimiento Leapmotor B10 ultra-híbrido, combinando la potencia total del motor eléctrico para asegurar la recarga rápida de la batería.

También incorpora la conducción con un solo pedal, lo que permite a los conductores controlar tanto la aceleración como la mayor parte de la desaceleración utilizando únicamente el pedal del acelerador, gracias a una lógica de recuperación de energía mejorada que garantiza un control más suave y una mayor eficiencia.

En conjunto, estos modos proporcionan un sistema de gestión de energía versátil y eficiente que mejora el confort, el rendimiento y la confianza al volante en cualquier situación.

TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN

En el interior del habitáculo del Leapmotor C10 ultra-híbrido, los conductores pueden disfrutar de un entorno digital moderno, similar al de un smartphone, impulsado por LEAP OS 4.0. Por otro lado, el modelo cuenta con el mejor chipset de su clase con el Qualcomm 8155 que ofrece una respuesta fluida y rápida en todas las circunstancias. Una pantalla central de 14,6 pulgadas con resolución 2,5K HD ofrece una interfaz fluida para la conectividad, el entretenimiento y los controles del vehículo. Un panel de instrumentos de 10,25" con una resolución 1.920 x 720 px, un mapeado 3D en tiempo real 360º, un monitoreo LEAP PILOT integrado, navegación, datos del vehículo, todo personalizable por el conductor. Muchas otras funciones inteligentes como el control por voz, que se ven complementadas por el comando remoto a través de la aplicación móvil Leapmotor.

FINANCIACIÓN

Como parte de su lanzamiento, el Nuevo Leapmotor C10 ultra-híbrido contará con una propuesta de financiación especialmente diseñada para facilitar el acceso a la movilidad electrificada. Los clientes podrán optar por una de estas soluciones competitivas para acompañar la llegada del modelo al mercado argentino:

$24.000.000 a tasa 0 % y un plazo de 12 meses

$30.000.000 a tasa 0 % UVA y un plazo de 36 meses

Cuánto cuesta el nuevo Leapmotor C10

Leapmotor C10 ultra-híbrido: USD 35.500